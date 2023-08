Opisanie barbarzyństwa Niemców, obliczenie strat, do których ono doprowadziło, wystawienie sprawcom rachunku i domaganie się zadośćuczynienia to obowiązek każdego lidera wybranego przez Polaków - napisał we wtorek na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

Wiceszef MSZ odniósł się do apelu premier Mateusz Morawiecki skierowanego do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by złożył wraz z nim swój podpis na liście do kanclerza Niemiec Olafa Scholza w sprawie odszkodowania za zniszczoną Warszawę.

"Opisanie barbarzyństwa Niemców, obliczenie strat, do których ono doprowadziło, wystawienie sprawcom rachunku i domaganie się zadośćuczynienia to obowiązek każdego lidera wybranego przez Polaków" - zaznaczył Mularczyk.

We wtorek, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, szef polskiego rządu opublikował na Facebooku film, w którym przypomniał, że napaść Niemiec na Polskę była brutalnym przerwaniem dwudziestu lat rozwoju naszej Ojczyzny po ponad 120 latach niewoli. Wskazał, że wojenne, materialne straty samej tylko Warszawy to ponad 45 mld dol.

"Dzisiaj - w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - chcę zwrócić się po raz kolejny do władz Niemiec, żeby znalazły w sobie odwagę do podjęcia tematu reparacji, tematu odszkodowań - jedynej słusznej drogi, prowadzącej do naprawienia minionych krzywd. Krzywd zadanych całej Polsce, a w sposób szczególny jej stolicy" - powiedział premier. "Dlatego chciałbym, aby Prezydent Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski, złożył wraz ze mną swój podpis na liście do Kanclerza Scholza w tej sprawie" - dodał.