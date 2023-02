Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński we wtorek udaje się do Angoli i DRK

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński udaje się we wtorek do Angoli, a następnie do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie odbędzie szereg spotkań z ministrami obu krajów. Jabłońskiemu będą towarzyszyć polscy przedsiębiorcy, którzy przyjadą do obu krajów w ramach misji gospodarczej.

Wizyta wiceministra i przedsiębiorców potrwa do piątku.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Jabłoński, Angola i Demokratycznej Republiki Konga to dwa państwa, które choć sąsiadują ze sobą, to bardzo od siebie się różnią. Zaznaczył, że sytuację jeśli chodzi o rozmowy gospodarcze i polityczne w obu krajach zmienia też to, że w Luandzie mamy polską ambasadę, której z Kinszasie nie ma.

"Demokratyczna Republika Konga to bardzo duży kraj, z którym chcemy nasze relacje zacieśniać, ale też trudny partner, w którym bardzo widoczne są wpływy rosyjskie. I także z tego względu tę wizytę realizujemy, by przeciwdziałać wpływom rosyjskim, by władzom przedstawiać alternatywę i fakt rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej wpływ na globalną destabilizację, której Rosja jest przyczyną" - powiedział Jabłoński.

Dlatego, jak przekazał, w czasie jego wizyty zaplanowano liczne spotkania z przedstawicielami rządów obu krajów, w tym konsultacje w ministerstwach spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i gospodarki.

Zaznaczył, że cel polityczny ma w obu wizytach bardzo duże znaczenie, podobnie jak cel gospodarczy.

"Nasze firmy, zwłaszcza w Angoli, są zainteresowane rozpoczęciem lub zwiększeniem swojej obecności na tym rynku, stąd też lecą z nami ma misję gospodarczą przedstawiciele kilkunastu polskich firm. Zapewnimy im wsparcie dyplomatyczne i konsularne po to, by mogli tam możliwie jak najłatwiej operować" - powiedział Jabłoński.

Podkreślił, że firmy te reprezentują branże, które postrzegane są jako najbardziej atrakcyjne dla obu stron: sektora żywnościowego, rolniczego, sektora wydobywczego, surowcowego i informatycznego.

"Należy podkreślić, że jeśli chodzi o Demokratyczną Republikę Konga, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Angoli, co wynika też z naszych zobowiązań międzynarodowych, a także z tego względu, że tam - przez niestabilność polityczną - trudniej prowadzi się biznes. Angola to łatwiejszy kraj dla polskiego biznesu. Natomiast wizytę w Kongo i zacieśnienie relacji traktujemy bardzo perspektywicznie, licząc na to, że dzięki gotowości współpracy i partnerstwu będziemy w stanie stopniowo przyczyniać się do zwiększania tej stabilności" - powiedział.

Podkreślił, że w tej chwili trudno mówić o konkretnych umowach do podpisania i zmianach "z dnia na dzień", ale liczy się zwiększanie polskiej obecności, także biznesowej, w krajach Afryki.

Jak podkreśla Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Angola to rozwijająca się gospodarka z bogatą bazą surowców energetycznych i chłonnym rynkiem zbytu. Jej podstawą jest przemysł naftowy - ropa naftowa oraz produkty ropopochodne stanowią również ok. 95 proc. eksportu kraju. Jednak władze podejmują reformy w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu.

Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi w tym kraju gospodarki jest budownictwo. Perspektywicznymi sektorami są także przemysł maszynowy oraz chemiczny. Ułatwieniem dla prowadzenia wymiany handlowej jest preferencyjny status EBA ("wszystko oprócz broni"), który znosi cła na przywóz angolskich towarów do Unii Europejskiej.

Zainteresowanie angolskich przedsiębiorców według PAiH budzą m.in. polskie maszyny dla przemysłu rolno-spożywczego i meblarskiego, automaty przemysłowe, urządzenia pomiarowe, sprzęt budowlany, a także sprzęt rolniczy, a także kontakt z przedstawicielami branż: green energy, circular economy, zarządzanie odpadami, fotowoltaika, smart city.

Demokratyczna Republika Konga (DRK) to drugie pod względem wielkości państwo w Afryce, trzecie pod względem liczby ludności - mieszka tam ok. 112 milionów ludzi.

Ostatnio m.in. niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit' wymieniał kilka przykładów przekupywania afrykańskich państw przez Moskwę.

Jak podkreślono, Kreml zaoferował Erytrei kontrakty zbrojeniowe w zamian za m.in. wstrzymanie się władz w Asmarze od potępienia Rosji podczas głosowania na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do zachowania neutralności miała zobowiązać się także Angola, której strona rosyjska zaoferowała m.in. projekty przemysłowe i w dziedzinie energetyki atomowej oraz otwarcie nowych centrów kulturalnych.

Natomiast Demokratyczna Republika Konga (DRK) miała zostać przekupiona importem towarów z tego państwa. Według Możem Objasnit' władze w Kinszasie zobowiązały się też do odsłonięcia w DRK popiersia radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina.

Kiedy w 2009 roku przyjmowano rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie agresji Rosji na Gruzję, Moskwę poparło 18 państw świata, a 78 wstrzymało się od głosu. W październiku 2022 roku, podczas debaty dotyczącej aneksji okupowanych terenów Ukrainy, było to odpowiednio cztery i 35 krajów - podkreśliły po głosowaniu na forum ONZ niezależne media z Rosji.

Punkt widzenia państw Afryki w odniesieniu do wojny na Ukrainie zaczął się zmieniać na korzyść Kijowa, gdy Kreml zablokował możliwość eksportu zboża przez Morze Czarne - ocenił w połowie listopada ubiegłego roku ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.