Wiceszef MSZ: PO starała się znaleźć jakiś prorosyjską wypowiedź premiera. I znaleźli słowa... Donalda Tuska

Platforma bardzo starała się znaleźć jakiś prorosyjską wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. I znaleźli – tylko że cytowane słowa o poprawianiu relacji z Rosją to słowa... Donalda Tuska - w ten sposób wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zareagował na film zamieszczony w mediach społecznościowych przez PO.

W poniedziałek w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska zamieściła wpis, w którym pyta, kim tak naprawdę dla Mateusza Morawieckiego jest Władimir Putin? Do wpisu dołączony został krótki film. "W grudniu 2021 roku błyszczał wśród przyjaciół Putina" - mówi o premierze lektor, podczas gdy na ekranie przewijają się zdjęcia m.in. ze spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z ówczesną liderką francuskiej prawicy Marine Le Pen i prezydentem Węgier Wiktorem Orbanem z grudnia 2021 roku. Następnie pokazano zdjęcia tych polityków ściskających dłoń prezydenta Rosji. Widać też zdjęcie włoskiego polityka Matteo Salviniego w koszulce z wizerunkiem Putina.

"Być może uległ presji swego ojca" - kontynuuje lektor, a na ekranie pojawia się plansza z cytatami z wywiadów Kornela Morawieckiego. "Krym chciał być rosyjski", "Unia z Rosją mogłaby stworzyć lepszy świat". Następnie wypowiada się Kornel Morawiecki: "Ja uważam, że Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją" - mówi. Następnie pokazano premiera Morawieckiego mówiącego, że "Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji z rosyjsko-polskich". "Czemu rząd PiS wprowadził rekordową ilość węgla z Rosji? Czemu Obajtek nadal kupuje tam ropę? Czemu oddaliście Lotos kolegom Putina? Panie Morawiecki, kim jest dla pana Putin?" - pyta lektor. Na ekranie pojawia się w tym czasie informacja, że w styczniu Polska była największym w UE importerem ropy z Rosji. Film kończy się logo PiS w czerwono-biało-niebieskie barwach, które łączą się we flagę rosyjską.

Na wpis zareagował w mediach społecznościowych m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Platforma bardzo starała się znaleźć jakiś prorosyjską wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. I znaleźli - tylko że cytowane słowa o poprawianiu relacji z Rosją to słowa… Donalda Tuska" - napisał. "Zobaczcie, jak oni kłamią. To jest po prostu niesamowite. Platforma próbowała znaleźć jakiś prorosyjski cytat premiera Morawieckiego. I znaleźli prorosyjski cytat. Tylko nie premiera Morawieckiego, a Donalda Tuska. Zobaczcie sami" - powiedział Jabłoński na nagraniu dołączonym do wpisu.

Po czym pokazał nagranie, na którym szef rządu mówi: "Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina. I wtedy właśnie równo 15 lat temu powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji z rosyjsko-polskich" - powiedział premier. "Nie można tym ludziom ufać. Nie można wierzyć w ani jedno słowo" - stwierdził Jabłoński.