Wiceszef MSZ: Polacy rozsiani po całym świecie przyczyniali się do lepszej przyszłości Polski

Polacy rozsiani po całym świecie przyczyniali się do lepszej przyszłości społeczności międzynarodowej i Polski - podkreślił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk w przesłaniu do Polonii i Polaków za granicami kraju. Zachęcał też do akcji z okazji Święta Niepodległości - wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

"Pamięć i tożsamość są nieodzowne w teraźniejszości i przyszłości narodu. Tylko dzięki nim można budować nowoczesny patriotyzm, działać na rzecz rozwoju państwowego, narodowego, społecznego" - zaznaczył wiceminister, który zajmuje się w MSZ sprawami Polonii i Polaków za granicą.

Jak napisał, "niekłamany podziw budzi umiejętność, z jaką środowiska polonijne potrafią dawać wkład w rozwój swych krajów zamieszkania nie tracąc jednocześnie poczucia łączności z krajem pochodzenia swojego lub swoich przodków". "Polacy rozsiani po całym świecie byli i są naukowcami, lekarzami, architektami, inżynierami. Działając na rzecz lepszej przyszłości swoich nowych ojczyzn przyczyniali się do lepszej przyszłości całej społeczności międzynarodowej i Polski" - podkreślił.

Wiceminister wskazał też na działania MSZ, które "od kilku lat stara się upamiętniać takie osoby i przekazywać wiedzę o nich poprzez przedsięwzięcie +Polacy światu+". "Etiudy filmowe, publikacje książkowe, wystawy, kalendarze; wykorzystujemy różne kanały komunikacji, aby upowszechniać dokonania tych zasłużonych ludzi w jak najszerszych kręgach społecznych" - przypomniał.

Wawrzyk podkreślił, że państwo polskie konsekwentnie wspiera działania i aktywność Polonii i Polaków za granicą "zarówno w dobrych czasach jak i w tych trudnych, z którymi mierzymy się dzisiaj".

"Rząd RP wspomaga i finansuje przedsięwzięcia służące nie tylko zachowaniu materialnej spuścizny i dorobku polskiej emigracji, ale także budujące postawy solidarności, społecznikostwa, profesjonalizmu, przedsiębiorczości" - napisał.

Odnosząc się do wojny w Ukrainie wiceszef MSZ podkreślił, iż "bezprawna napaść na naszych ukraińskich sąsiadów i przyjaciół przywołuje refleksję, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, że trzeba je pielęgnować i szanować".

"Dzisiaj jeszcze bardziej niż w poprzednich latach potrzebne jest zjednoczenie wokół spraw polskich. Niezbędna jest jedność Polaków w Polsce i poza jej granicami" - przekonywał.

Według niego, "Polacy zdali egzamin solidarności z Ukraińcami, okazując bezprecedensową pomoc tym, którzy nasz kraj wybrali na bezpieczne schronienie dla swoich dzieci". "Moje myśli i słowa podziękowania kieruję także do Polaków z Ukrainy, którzy potrafili w godzinie próby okazać postawę obywatelską i prospołeczną. Nie rezygnując ze swej polskiej tożsamości podjęli one wszelkie konieczne działania na rzecz obrony swojego kraju i pomocy jego poszkodowanym obywatelom" - czytamy w przesłaniu.

Wawrzyk zachęcił też wszystkich rodaków poza granicami kraju do wzięcia udziału w akcji polegającej na wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego 11 listopada o godz. 12.00 czasu polskiego.

"Zdjęciem czy filmikiem z nagraniem warto podzielić się w mediach społecznościowych używając hashtagu #niepodlegladohymnu! oraz #Polska. Niech Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi na całym świecie tego dnia, jednocząc nas wszystkich pod biało-czerwoną flagą" - napisał.