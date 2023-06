Wiceszef MSZ: połączenie referendum ws. migrantów z wyborami parlamentarnymi to nie byłoby nic niezwykłego

Połączenie głosowania w referendum ws. relokacji migrantów z jesiennymi wyborami parlamentarnymi to nie byłoby nic niezwykłego. Tego typu łączone głosowania odbywały się już w przeszłości - mówił w Radiu Wnet wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.

Wiceszef MSZ w Radiu Wnet przyznał, że wniosek ws. przeprowadzenia referendum mógłby być głosowany podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. "Ta sprawa jest niezwykle ważna i nie możemy czekać, odkładać tego ad Kalendas Graecas, bo sprawa w Unii Europejskiej toczy się dość szybko, pod presją tych lewicowych partii, które chciałyby tak naprawdę metodą faktów dokonanych zmusić wszystkich do przyjęcia błędnej polityki" - mówił Jabłoński.

Pytany, czy referendum powinno się odbyć w połączeniu jesiennymi wyborami parlamentarnymi, Jabłoński przyznał, że jest taka możliwość. "To ze względu na koszty jest czasami lepsze rozwiązanie, ale to Sejm zdecyduje o dacie" - dodał. Dopytywany, czy taka możliwość byłaby optymalna, odparł: "Myślę, że tak, bo to nie było też nic niezwykłego. Tego typu łączone głosowania odbywały się już w przeszłości".

"Mocny głos społeczeństwa wyrażony w sposób demokratyczny, czyli właśnie w referendum, potrafi wpływać na decyzje w sposób taki, że je przynajmniej wstrzymuje, czasem nawet blokuje" - mówił Jabłoński. "Mam nadzieję, że w innych krajach również taka refleksja będzie, że inne również się do nas w ten sposób przyłączą, bo obywatele w całej Europie nie chcą tej przymusowej relokacji" - dodał.

Wiceszef MSZ był również pytany o możliwe kary, które Polska miałaby płacić za nieprzyjmowanie migrantów. "Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków" - zapewnił. "Jeżeli ktoś nas będzie próbował zmusić, to może podejmować takie próby, ale my się na pewno nie zgodzimy" - powiedział.

"Będziemy korzystać ze wszystkich środków, jakie nam przysługują: będziemy korzystać ze środków prawnych, ze środków polityków, żeby ani kar nie płacić, ani nie narażać Polaków na niebezpieczeństwo" - zapewnił Jabłoński. "Będziemy kontynuować pracę polityczną, także zachęcając polityków w państwach sceptycznych do tego, aby próbowali wzmocnić swój głos np. również poprzez odwołanie się do swoich obywateli, dlatego, że w to w każdym kraju koniec końców obywatele powinni mieć prawo do decyzji w tak zasadniczych sprawach jak kwestie bezpieczeństwa" - dodał.

Zgodnie z art. 125 konstytucji "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe", które "ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub prezydent za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów".

Zasady przeprowadzania referendum określone są także w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z nią Sejm może postanowić o poddaniu pod referendum określonej sprawy z własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, rządu lub grupy 500 tys. obywateli uprawnionych do udziału w referendum. Co istotne we wniosku o zarządzenie referendum powinny znaleźć się propozycje pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum. Ostatecznie treść pytań lub wariantów ustala Sejm w uchwale o zarządzeniu referendum.

Z kolei jeśli to prezydent zarządza referendum to powinien on przekazać Senatowi projekt postanowienia o referendum z treścią pytań lub wariantów rozwiązania oraz terminem jego przeprowadzenia. Senat ma następnie 14 dni na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na referendum.

Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jest ważne, tzn. jego wynik jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Ostatecznie ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza Sąd Najwyższy.