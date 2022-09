Wiceszef MSZ: pomoc Ukrainie to była najlepsza z możliwych decyzji

Decyzja o wsparciu Ukrainy sprzętem wojskowym była najlepszą z możliwych - dzisiaj to polskie czołgi są używane do odbijania okupowanych ukraińskich terenów; to pokazuje, jak ważna jest kontynuacja wsparcia Polskie i całego NATO dla Ukrainy - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński był w piątek w Polsat News pytany o informacje o sukcesach ukraińskich kontrataków na froncie. "Mamy powody do optymizmu - na razie delikatnego - ale jedną rzecz można powiedzieć : decyzja o wsparciu obronnym, militarnym Ukrainy była najlepszą z możliwych. Dzisiaj to polskie czołgi są wykorzystywane do tego, aby Ukraina mogła odwojowywać to terytorium, to pokazuje, jak słuszna była to decyzja, i jak ważne jest, byśmy ją kontynuowali - jako Polska i całe NATO" - podkreślił wiceszef MSZ.

Polityk był pytany również o zapowiedzianą w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas wizyty w Kijowie możliwości importu energii elektrycznej z ukraińskich elektrowni. "Możemy tę energię od Ukrainy kupować, jesteśmy połączeni - sieci istnieją i mogą być wykorzystywane - a Ukraina stara się wykorzystywać te połączenia także po to, by swoją energię móc sprzedawać i w ten sposób finansować funkcjonowanie państwa" - zaznaczył.

"A z naszego punktu widzenia taka rezerwa jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy w ogóle mamy pewne potencjalne niedobory na rynku energii" - dodał.