Wiceszef MSZ: prawdopodobnie rozmowa Bidena z Putinem nie okaże się przełomowa

Prawdopodobnie czwartkowa rozmowa prezydentów Rosji i USA, Bidena i Putina, nie okaże się przełomowa - mówił w piątek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak dodał, niewykluczone, że w najbliższym czasie będziemy mieli próby rozmów i działań dyplomatycznych podejmowanych innymi kanałami.

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w czwartek telefonicznie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. To już druga rozmowa prezydentów Rosji i USA w ciągu niespełna miesiąca.

"Myślę, że ta rozmowa, fakt jej przeprowadzenia w takim terminie, w takich okolicznościach jest dowodem na to, że sytuacja bezpieczeństwa na wschód od polskiej granicy jest cały czas naprawdę bardzo poważna" - komentował w piątek w TVP Info rozmowę prezydentów Rosji i USA wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja od lat podejmuje bardzo agresywne działania, sprzeczne z prawem międzynarodowym, m.in. narusza granice i dokonuje inwazji oraz aneksji terytorium innych państw.

"Rosja cały czas jest tym państwem, które destabilizuje, a jednocześnie usiłuje kreować taką opowieść, że to ona jest zagrożona przez działania NATO" - mówił.

Jego zdaniem, wielu polityków stolic europejskich, a także polityków USA, na co dzień nie dostrzega tego niebezpieczeństwa i daje się wciągać w opowieść, że jeżeli pójdzie na jakieś ustępstwa wobec Rosji, to być może uda się ustabilizować sytuację. "To jest niestety duża naiwność" - stwierdził Jabłoński. Podkreślił, że Rosja Putina wielokrotnie udowadniała, że nie jest partnerem, który dotrzymuje słowa. "Bardzo źle byłoby, gdyby dziś szeroko rozumiany Zachód szedł na ustępstwa wobec Putina, bo to tylko utwierdzałoby go w przekonaniu o słuszności swojej taktyki i dalej kontynuowałby eskalacje" - przekonywał Jabłoński.

Zwrócił również uwagę, że oficjalne komunikaty po rozmowie prezydentów Rosji i USA są "dość lakoniczne". Natomiast informacja, że rozmawiali ze sobą 50 minut i fakt, że porozumiewali się poprzez tłumacza, oznacza w praktyce, że ta rozmowa trwała ok. 25 minut, więc nie była szczególnie długa, jak na standardy panujące w dyplomacji.

"Tak naprawdę oznacza to prawdopodobnie, że nie będzie ona przełomowa i niewykluczone, że będziemy mieli kolejne próby rozmów, także kolejne próby działań dyplomatycznych podejmowanych innymi kanałami w najbliższych tygodniach, a nawet w najbliższych dniach" - ocenił.

Telefoniczna rozmowa prezydentów Rosji i USA odbyła się w czwartek i trwała 50 minut. Jak powiedział podczas konferencji prasowej przedstawiciel Białego Domu, odbyła się ona na prośbę strony rosyjskiej, ale jest w zgodzie z poglądem administracji na temat wagi osobistej dyplomacji w obecnym kryzysowym momencie. "Rozmowa była poważna i treściwa. Każdy z liderów przedstawił ramy swoich pozycji przed nadchodzącym okresem intensywnej dyplomacji" - powiedział urzędnik. Dodał, że Biden i Putin zgodzili się co do terminów serii styczniowych rozmów: dwustronnego dialogu na temat strategicznej stabilności 9-10 stycznia w Genewie, dyskusji na forum NATO-Rosja 12 stycznia oraz na forum OBWE 13 stycznia.

Rozmowę pozytywnie ocenił doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. "Ważne jest to, że strona amerykańska pokazała chęć zrozumienia logiki oraz istoty rosyjskiego zatroskania, co już było szeroko przedstawione w dwóch dokumentach" przekazanych Białemu Domowi i dowództwu NATO - podkreślił Uszakow.