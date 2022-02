Wiceszef MSZ: Presja musi być kontynuowana. Tylko izolacja Rosji i Putina może powstrzymać jego agresywne działania

Presja musi być kontynuowana; tylko izolacja Rosji i Putina może doprowadzić do powstrzymania jego agresywnych działań - podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Zapowiedział też starania o to, by mocne sankcje zostały rozciągnięte również na reżim Alaksandra Łukaszenki i białoruski system państwowy.

Podczas konferencji prasowej wiceszef MSZ podziękował partnerom z innych krajów Europy za wykazanie zrozumienia dla powagi zagrożenia ze strony Rosji. "Liczymy na jeszcze więcej. Nie możemy zatrzymać się w połowie drogi" - zaznaczył Jabłoński.

Dodał, że sankcje, które zostaną nałożone na Rosję spowodują, że rosyjskie banki będą w ogromnej części odcięte od systemu SWIFT i będą wyłączone z systemu wymiany międzynarodowej.

"Również zamrożenie rezerw rosyjskiego banku centralnego jest niezwykle istotnym elementem tych sankcji, który w ogromnym stopniu sparaliżuje działania rosyjskiego państwa. Dzisiaj rosyjskie państwo jest agresorem, którego działania trzeba za wszelką cenę powstrzymać" - powiedział wiceszef MSZ.

Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zaapelował w sobotę w Berlinie w bardzo mocnych słowach do sumień polityków niemieckich i narodu niemieckiego. "Widzimy efekty tych działań. Widzimy efekty tego, co robimy razem - wczoraj z prezydentem Litwy - od wielu tygodni z naszymi innymi sojusznikami. Ta presja musi być kontynuowana. Musimy działać skutecznie i odważnie" - powiedział Jabłoński.

Dodał, że takim odważnym krokiem ze strony Polski było zamknięcie przestrzeni powietrznej, a dziś dołączają do tego kolejne państwa. "Można powiedzieć, że cała UE - a przynajmniej jej kluczowa część, najbliższa ze strony Rosji od jej zachodu - będzie prawdopodobnie za chwilę wyłączona" - powiedział wiceszef MSZ.

"Zatem będziemy mogli izolować Rosję i Władimira Putina, bo tylko ta izolacja może doprowadzić do tego, że jego agresywne działania zostaną powstrzymane. Ważne jest żebyśmy te działania kontynuowali (…) Ta presja musi być kontynuowana" - powiedział Jabłoński.

Podkreślił, że jednym z istotnych działań jest rozszerzenie sanckji również na Białoruś ze względu na to, że Białoruś jest sojusznikiem Rosji w tym konflikcie.

"Bez Aleksandra Łukaszenki ta agresja i atak na Kijów od strony północnej nie byłby możliwy. Białoruś należy traktować dokładnie tak samo i będziemy walczyć o to, żeby te bardzo mocne sankcje były rozciągnięte również na reżim Aleksandra Łukaszenki i na białoruski system państwowy" - zaznaczył Jabłoński.