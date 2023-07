Wiceszef MSZ: prosimy o informacje, jeśli przewoźnik nie wywiązuje się z obowiązków wobec turystów

Jeśli jakiś przewoźnik czy biuro podróży się nie wywiązuje z obowiązków wobec turystów, prosimy o informację - czy to na infolinię ambasady, czy bezpośrednio do MSZ; będziemy interweniowali i robili co będzie można, by pomóc - powiedział we wtorek w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński był pytany o powtarzające się głosy turystów, którzy, po tym jak musieli się ewakuować z hoteli w Grecji, są pozbawieni informacji co dalej czy pomocy biur podróży i nie wiedzą, kiedy i którym samolotem wrócą do Polski.

Wiceszef MSZ przekazał, że w tej chwili według informacji resortu jest grupa ok. 180 polskich turystów, którzy w poniedziałek czekali na wcześniej zaplanowany lot. "Doszło do jego opóźnienia, a ostatecznie został przesunięty na dzisiaj. Mamy informację, że biuro podróży i przewoźnik nie przekazywali na bieżąco tych informacji, co będzie przez nas sprawdzane" - powiedział. Zaznaczył, że każdy, kto jest w takiej sytuacji, może zgłosić informację do naszej ambasady, ponadto każdemu przysługuje, zgodnie z przepisami, prawo do odszkodowania od przewoźnika czy biura podróży.

Przekazał też, że według jego wiedzy ta grupa turystów ma lot przesunięty na wtorek po godz. 21.

"Bardzo intensywnie naciskamy i na biuro podróży - nie będę wymieniał jego nazwy, ale wszyscy klienci wiedzą - i na przewoźnika, by jednak po pierwsze informowali klientów co się dzieje. Oni mają wiedzę i obowiązek informowania klientów, a po drugie zapewnić te świadczenia, które są ich obowiązkiem - czyli voucher na wyżywienie, miejsce gdzie można przenocować itd. Jeśli jakiś przewodnik się nie wywiązuje z obowiązków, prosimy o informację - czy to na infolinię ambasady, czy bezpośrednio do MSZ. Będziemy też interweniowali, co będzie można - będziemy robili co będzie można, by pomóc" - dodał wiceszef MSZ.

Przypomniał, że działa 24 godziny na dobę infolinia ambasady polskiej w Grecji.

Pożar, który wybuchł na Rodos w ubiegłym tygodniu (prawdopodobnie na skutek podpalenia) dotarł w weekend do nadmorskich kurortów, co spowodowało konieczność ewakuacji dziesiątek tysięcy turystów. Obecnie z żywiołem walczą na Rodos setki strażaków, wspomagani przez kolegów z Turcji i Słowacji. Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury i wiatr.

Ogień strawił dotychczas również spore obszary na wyspach Korfu, Eubea, a także w okolicach stołecznych Aten. We wtorek władze wydały ostrzeżenie przed ryzykiem pożarów także na Krecie.