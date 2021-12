Wiceszef MSZ: przez dwa lata przeznaczyliśmy 45 mln zł na remonty i rozbudowę infrastruktury polonijnej

W latach 2020-2021 przeznaczyliśmy 45 mln zł realizując 60 projektów rozbudowy i remontów infrastruktury polonijnej; na ukończeniu jest remont Domu Polskiego w łotewskim Dyneburgu oraz rozbudowa Domu Polskiego w Wilnie - powiedział w środę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef MSZ podsumował na konferencji działania MSZ w 2021 r. w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także w zakresie współpracy z Polonią.

Wskazywał, że jednym z zadań MSZ jest wspieranie rozbudowy i remontów infrastruktury polonijnej. "To są bardzo duże potrzeby, w coraz większym stopniu jesteśmy w stanie na te potrzeby odpowiadać. W latach 2020-2021 przeznaczyliśmy na te potrzeby 45 mln zł realizując 60 projektów" - poinformował Szynkowski vel Sęk.

Wśród najważniejszych projektów wymienił m.in. remont Domu Polskiego w Dyneburgu we wschodniej Łotwie, który - jak przekazał - w zasadzie jest na ukończeniu. Wiceszef MSZ zaznaczył, że w tym prawie 100-tysięcznym mieście około 15 proc. mieszkańców to Polacy.

Szynkowski vel Sęk mówił, że trwa też rozbudowa Domu Polskiego w Wilnie. "To jest w tej chwili największa, strategiczna inwestycja polonijna poza granicami naszego kraju" - podkreślił.

Dodał, że praktycznie ukończono budowę wszystkich nowych kondygnacji i na przyszły rok planowane jest oddanie obiektu do użytku. "Jest to bardzo sprawnie realizowana inwestycja, mamy głęboką nadzieję, że pozwoli ona po pierwsze na poszerzenie bazy lokalowej dla organizacji polskich na Wileńszczyźnie. Po drugie będą tam też przestrzenie do tego, żeby mogła się rozwijać oferta interesująca dla społeczności Litwinów, dla mieszkańców Wilna" - powiedział wiceszef MSZ.

Zaznaczył też, że w Domu Polskim będzie działać nowe studio TVP Wilno.

Wśród innych działań resortu dyplomacji w kończących się roku Szynkowski vel Sęk wymienił m.in. wsparcie dla rozwoju nauczania języka polskiego poza granicami kraju, kontynuowanie programu "Polacy światu. Znani nieznani", wspólne śpiewanie hymnu w Polsce i za granicą, a także rozliczne wystawy i publikacje.