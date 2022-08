Wiceszef MSZ: Rosja już wielokrotnie dopuściła się w Ukrainie aktów o charakterze terrorystycznym

Rosja już wielokrotnie w Ukrainie dopuściła się aktów o charakterze terrorystycznym, bo mordowanie ludności cywilnej nie ma sensu strategicznego, ma wyłącznie wywołać przerażenie; zamordowanie jeńców w Ołeniwce nie powinno pozostać bez konsekwencji - powiedział PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jak informowała ukraińska armia, w ubiegłym tygodniu, w nocy z czwartku na piątek, rosyjskie wojska przeprowadziły precyzyjny ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy, gdzie byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy z Azowstalu. W ocenie Prokuratury Generalnej Ukrainy zginęło tam co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy, a 130 osób zostało rannych.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, o uznanie Rosji za państwo terrorystyczne i sponsora terroryzmu. W sobotę również minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs powiedział, że UE musi rozważyć możliwość uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu.

Jabłoński zapytany przez PAP, czy również Polska uważa, że Rosja powinna zostać uznana na sponsora terroryzmu i co w praktyce oznaczałby taki krok, powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż Rosjanie z premedytacją zamordowali jeńców w Ołeniwce i to jest sprawa, która nie powinna pozostać bez konsekwencji.

"Rosja po raz kolejny dopuszcza się zbrodni wojennej, to nie jest pierwsza zbrodnia w tej wojnie, to jest też zbrodnia, która kojarzy się bardzo mocno z tym, co robiła Rosja przez wiele dekad swojego istnienia, z mordowaniem jeńców. My sami doświadczyliśmy tego w Katyniu" - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że powinniśmy bardzo głośno mówić zbrodni popełnionej w Ołeniwce. "Co do skategoryzowania tych działań jako terroryzm myślę, że Rosja już w trakcie tej wojny (w Ukrainie) dopuściła się wielokrotnie aktów o charakterze terrorystycznym. Wszystkie akty wymierzone celowo w mordowanie ludności cywilnej, te ataki na ludność cywilną nie mają żadnego sensu strategicznego, mają wyłącznie wywołać przerażenie, zatem jest to dokładnie motyw terrorystów" - powiedział wiceszef MSZ.

Dopytywany był, czy na gruncie prawa międzynarodowego w ogóle można wyciągnąć obecnie jakieś konsekwencje wobec Rosji. "Z całą pewnością, wiele reżimów które wydawały się nietykalne ostatecznie upadało, ostatecznie ich twórcy i osoby zaangażowane w te zbrodnicze działania były pociągane do odpowiedzialności nawet jeśli zajmowało to wiele lat. Także w tym przypadku jesteśmy przekonani, że tak powinno nastąpić i jesteśmy też przekonani, że to prędzej czy później nastąpi" - powiedział Jabłoński.

Dodał, że w tej chwili powinna nastąpić całkowita izolacja Rosji ze wszystkich gremiów międzynarodowych i forów wielostronnych.