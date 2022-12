Wiceszef MSZ: Rosja stała się burzycielem porządku i bezpieczeństwa; nie dziwi wiosek o jej wykluczenie z RB ONZ

Federacja Rosyjska podeptała wszelkie zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego w ramach systemu Narodów Zjednoczonych; zamiast być gwarantem stabilności i bezpieczeństwa stała się burzycielem tego porządku, więc nie dziwi wniosek o wykluczenie Rosji z RB ONZ - mówił wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w poniedziałek poinformował o rozpoczęciu procesu, którego celem jest wykluczenie Rosjan z RB ONZ oraz samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wiceszef polskiej dyplomacji pytany w środę o ten wniosek w Programie Pierwszym Polskiego Radia ocenił, iż "faktem i prawdą jest, że Federacja Rosyjska podeptała wszelkie zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego ustanowionego w ramach systemu Narodów Zjednoczonych". "Te działania i zachowania Rosji w ostatnich latach, a na pewno miesiącach, przeczą tym wszystkim zobowiązaną, które na siebie wzięła" - dodał Przydacz.

Jak podkreślił, Rosja zamiast być gwarantem stabilności i bezpieczeństwa - a do tego zobowiązują się stali członkowie RB ONZ - stała się burzycielem tego porządku. "Nie dziwią absolutnie takie wnioski o chęć wykluczenia" - ocenił wiceminister.

Według niego, idą one w zgodzie z różnymi oczekiwaniami wielu innych państw, co do przebudowy systemu Narodów Zjednoczonych. "Że ten system, w którym Rosja odgrywa tak ważną rolę jest systemem przestarzałym. On jest oparty o pewnego rodzaju podział wpływów z roku 1945" - zauważył Przydacz.

Postawił jednocześnie pytanie, w jaki sposób zostanie przeprowadzony wniosek Ukrainy, jak będzie budowana koalicja w tej sprawie i jak odpowiedzą na wniosek USA i inni stali członkowie RB ONZ.