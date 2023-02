Wiceszef MSZ: sankcje na Rosję powinny być nakładane szybciej i być szczelniejsze

Polska wolałaby, żeby sankcje na Rosję nakładane były dużo szybciej, żeby sankcje były szersze, dotkliwe i żeby były szczelniejsze - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"Rzeczywiście, my byśmy woleli, żeby to się działo szybciej, bardziej dynamicznie, żeby sankcje były szersze, żeby były bardziej dotkliwe, a przede wszystkim żeby były szczelniejsze. O tym się teraz toczy dyskusja, jak uszczelniać te mechanizmy" - powiedział Jabłoński w TVP info.

Nad 10. pakietem sankcji wobec Rosji pracuje Unia Europejska, ale w czwartek państwa członkowskie nie osiągnęły jednomyślności w sprawie jego ostatecznego kształtu. Negocjacje mają być wznowione w piątek rano.

Jak wskazał Jabłoński, cały czas jest dużo firm, które chcą z Rosją prowadzić interesy i jest też dużo firm w krajach poza Unią Europejską, które służą jako pośrednicy, ułatwiają omijanie sankcji. Zdaniem wiceministra obecnie kluczową kwestią jest domykanie i zacieśnianie sankcji.

Według niego przykładem tego, że sankcje odnoszą skutek, jest fakt, iż rosyjska armia wprowadza na front coraz więcej starego sprzętu, a bez sankcji Rosja miałaby dostęp do nowoczesnych technologii, które wykorzystywałaby w swoim uzbrojeniu.

"To że odcięliśmy Rosję od tych technologii, to że odcięliśmy ją, w znacznej części, (...) od pieniędzy za ropę, za gaz (...) to jest już w tej chwili wielki sukces, w dużym stopniu Polski, bo to my byliśmy jednym z najbardziej ambitnych państw i wszystkich tych państw, które się do nas przyłączyły" - stwierdził Jabłoński.