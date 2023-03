Wiceszef MSZ: Szwecja jest bliżej NATO - to dobra wiadomość

Szwecja jest bliżej Sojuszu Północnoatlantyckiego i to dobra wiadomość, także dla Polski i naszego potencjału bezpieczeństwa - powiedział w środę wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk komentując zatwierdzenie przez szwedzki parlament przystąpienia tego kraju do NATO.

W środę po południu parlament Szwecji Riksdag zdecydowaną większością głosów zatwierdził przystąpienie kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przeciwne członkostwu w NATO były jedynie dwa z łącznie ośmiu ugrupowań w szwedzkim parlamencie. Szwecja wciąż czeka jednak na brakujące ratyfikacje ze strony Turcji i Węgier.

Wiceminister Wawrzyk w TV Republika komentując tę informację ocenił, że "to jest dobra wiadomość sprawiająca, że Szwecja jest bliżej Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest to też dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski". "Szwecja ma duży potencjał przemysłu zbrojeniowego - to jest dobra, nowoczesna broń; ma dobrze wyszkolone siły zbrojne, więc wzmacniając potencjał Sojuszu wzmacnia też potencjał bezpieczeństwa Polski" - zaznaczył.

"Jest to o tyle istotne, że Szwecja jest naszym sąsiadem po drugiej stronie Bałtyku, więc Bałtyk tym samym staje się praktycznie wewnętrznym morzem Sojuszu poza tą małą rosyjską enklawą" - zauważył Wawrzyk.

Jednocześnie Wawrzyk odnosząc się do roli naszego kraju w polityce europejskiej po agresji Rosji na Ukrainę ocenił, że "widać, że punkt ciężkości polityki amerykańskiej przesunął się zdecydowanie na wschód od Odry, a Niemcy już nie są w tej chwili najważniejszym dla Stanów Zjednoczonych partnerem w UE".

"Przecież to nam i Brytyjczykom Amerykanie, w Europie jako jedynym, przekazali informacje, którą ich wywiad zdobył, że będzie rosyjska pełna agresja na Ukrainę i to nas poprosili Amerykanie o zmobilizowanie krajów członkowskich UE do wspólnego stanowiska. Widać, że to się nadal utrzymuje" - mówił wiceminister spraw zagranicznych.