Wiceszef MSZ: trudno traktować poważnie propozycję Muska ws. Ukrainy

Trudno traktować poważnie propozycję Elona Muska "planu pokojowego" dla Ukrainy; ona spełniałaby szereg rosyjskich oczekiwań a przede wszystkim zachęcałaby Rosję do pójścia dalej - stwierdził we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Amerykański miliarder Elon Musk zaproponował nowe referendum, pod nadzorem ONZ, w sprawie ukraińskich terytoriów, pozostawienie Rosji Krymu i "status neutralny" dla Ukrainy. Zwrócił się też do osób śledzących go na Twitterze, by zagłosowały w sprawie jego planu pokojowego.

Szynkowski vel Sęk ocenił we wtorek w radiu Zet, że propozycja Muska "nie jest poważna". "To jest propozycja, która spełniałaby cały szereg oczekiwań Federacji Rosyjskiej, a przede wszystkim zachęcałaby Rosję, żeby iść dalej" - powiedział wiceszef MSZ.

Według niego "gdyby tę propozycję potraktować poważnie to oznaczałoby, że Rosja uzyskuje usankcjonowanie status quo na Krymie, że Rosja uzyskuje możliwość decydowania o terytorium Ukrainy w referendach". "Przepraszam, ale trudno to traktować poważnie. To jest jakaś propozycja rzucona na Twitterze przez osobę rozpoznawalną na Twitterze, ale poważna ona nie jest" - powtórzył Szynkowski vel Sęk.

Na uwagę, że Musk ma jednak olbrzymie wpływy i nawet mówi się, że w jakimś sensie reprezentuje głos Ameryki, wiceszef MSZ odparł, że głos Ameryki reprezentują prezydent Stanów Zjednoczonych i Kongres. "Elon Musk rzeczywiście jest ważnym biznesmanem, osobą wpływową, słyszalną na świecie, ale póki co, nie decyduje jeszcze o stanowisku Stanów Zjednoczonych" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Na propozycję Muska zareagował m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał, by użytkownicy Twittera odpowiedzieli na pytanie "którego Elona Muska wolą, tego który popiera Ukrainę, czy tego który popiera Rosję?".

Natomiast doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak napisał w swoim tweecie, że ma "lepszy plan pokojowy", zgodnie z którym należy "wyzwolić terytoria ukraińskie włącznie z anektowanym Krymem", doprowadzić do demilitaryzacji Rosji i pozbawienia jej broni nuklearnej oraz postawić przed sądem zbrodniarzy wojennych. Kończący swoją misję dyplomatyczną ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk napisał z kolei na Twiterze: "Moja dyplomatyczna odpowiedź (dla Muska), to spier...".

Elon Musk zareagował ostrzeżeniem, że Rosja może przeprowadzić mobilizację na większą skalę i rozpocząć "wojnę totalną". "Zwycięstwo Ukrainy w wojnie totalnej jest mało prawdopodobne. Jeśli zależy wam na narodzie ukraińskim, zabiegajcie o pokój" - dodał.