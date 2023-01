Wiceszef MSZ: tylko pokonanie rosyjskiego imperializmu zagwarantuje Europie bezpieczeństwo

Jeśli Europa ma być naprawdę bezpieczna, to jakiekolwiek inne zakończenie tej wojny niż pokonanie imperializmu rosyjskiego nie zagwarantuje jej bezpieczeństwa - mówi we wtorek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w wywiadzie dla "Naszego Dziennika".

W rozmowie z gazetą wiceminister zapewnił, że Polska nadal będzie zachęcać kraje zachodnie do "przekazywania ciężkiego sprzętu wojskowego Ukrainie". "Mogę być pewny absolutnie jednej rzeczy: będziemy dalej te naciski wywierać, tak jak robimy od samego początku rosyjskiej inwazji. Głośno mówimy o tym, że nie podoba nam się postawa Niemiec, oceniamy ją negatywnie. Sądzę, że jest szansa, iż ta postawa będzie zmieniała się na lepsze. Czy zmieni się diametralnie? Myślę, że to będzie bardzo trudne, głównie z powodu pewnych historycznych związków Niemiec z Rosją" - powiedział.

Według Jabłońskiego, "wielu ludzi w Niemczech chciałoby, żeby wojna zakończyła się w taki sposób, który pozwoliłby im na kontynuację bardzo intensywnych relacji gospodarczych z Rosją".

"Wiele środowisk w tym kraju nie chce porażki Rosji. Ale jeśli Europa ma być naprawdę bezpieczna, to jakiekolwiek inne zakończenie tej wojny niż pokonanie imperializmu rosyjskiego nie zagwarantuje jej bezpieczeństwa" - mówił wiceminister.

Zapewnił przy tym, że Polska dalej będzie wywierać presję ws. pomocy militarnej Ukrainie. "I my tę presję dalej będziemy wywierać, nawet jeżeli niektórzy będą mówić, że naruszamy zasady dyplomacji i nie powinniśmy tak otwarcie krytykować Niemiec. Ale tutaj nie chodzi o zadowolenie osób, które chciałyby, żeby było miło i sympatycznie. Tu trzeba osiągnąć pewien cel i my jesteśmy zdecydowani, by go zdobyć, nawet jeśli w Niemczech ktoś się obrazi" - dodał.