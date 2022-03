Wiceszef MSZ: tylko zdecydowana postawa ze strony wszystkich europejskich polityków powstrzyma agresję Putina

Tylko zdecydowana postawa ze strony wszystkich europejskich polityków, tylko odwaga zarządzania w kryzysie może pozwolić nam powstrzymać agresję prezydenta Rosji Władimira Putina - powiedział w niedzielę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk podkreślił w niedzielę na konferencji prasowej w Dorohusku (woj. lubelskie), w której uczestniczyła też delegacja niemieckich parlamentarzystów, że Unia Europejska i nasi partnerzy powinni poczuwać się do odpowiedzialności wsparcia nas w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego.

"Jeden element, to są te wyzwania humanitarne, pomocowe. Natomiast drugi element, to jest wsparcie dla Ukrainy. Ono musi być kontynuowane. Bardzo jasno mówiłem naszym niemieckim gościom, że to wsparcie w kontekście przekazywania broni defensywnej na Ukrainę, dzięki której można bronić się przed bezprawnym, brutalnym rosyjskim atakiem, musi być kontynuowane i wzmacniane, bo Ukraina dzielnie się broni, ale potrzebuje naszej solidarności i naszego wsparcia" - powiedział wiceminister.

Zwrócił uwagę, że są też polityczne wyzwania, w kontekście decyzji, co zrobić, by powstrzymać Władimira Putina. "Bo musimy go powstrzymać. Musimy powstrzymać cierpienie kobiet i dzieci. Musimy działaniem solidarnym, ale też bardzo zdecydowanym zrobić wszystko, żeby te dalsze ataki na ludność cywilną powstrzymać" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"Naszym zdaniem bardzo ważnym elementem - i o tym mówiłem naszym niemieckim kolegom - jest nałożenie twardych zdecydowanych sankcji, twardszych niż do tej pory. I będę przekonywał i nie ustanę w tym przekonywaniu w rozmowach z parlamentarzystami, ale także z politykami wielu innych krajów, że owszem sankcje kosztują, kosztują również polską gospodarkę i mocniejsze sankcje też mamy świadomość, że będą kosztować, będą kosztować też gospodarki innych krajów, jeśli zostaną wprowadzone, ale kontynuacja tej wojny i nie powstrzymanie Władimira Putina może nas kosztować znacznie więcej" - powiedział wiceszef MSZ.

Jak dodał, "może kosztować nas nasze bezpieczeństwo, może kosztować nas naszą wolność, a na pewno też będzie kosztować naszą gospodarkę". "Dlatego twarde kroki są potrzebne już dzisiaj. Domagamy się embarga na gaz, embarga na ropę, embarga na węgiel. I liczymy, że nasi partnerzy będą w tych sprawach solidarni. Tylko zdecydowana postawa ze strony wszystkich europejskich polityków, tylko odwaga zarządzania w kryzysie może pozwolić nam powstrzymać agresję Władimira Putina" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.