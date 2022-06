Wiceszef MSZ: ustalenia na szczycie NATO są dopasowane do obecnej architektury bezpieczeństwa

Ustalenia na szczycie NATO są dopasowane do obecnej architektury bezpieczeństwa - ocenił w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, który decyzje ws. obecności Finlandii i Szwecji w Sojuszu i zapowiedzi wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie nazwał "przełomowymi".

Przywódcy NATO podjęli w środę podczas szczytu w Madrycie decyzję o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do Sojuszu.

Wiceszef MSZ ocenił, że "ustalenia na szczycie NATO są przełomowe, ale też dopasowane do obecnej architektury bezpieczeństwa, a właściwie tego, co się skończyło 24 lutego".

"System bezpieczeństwa, który wcześniej funkcjonował w Europie, odszedł w przeszłość i NATO musiało się dostosować do tej nowej architektury bezpieczeństwa, zareagować na te zagrożenia, które się pojawiły" - powiedział Wawrzyk.

"To są te reakcje, bo z jednej strony zgoda na przystąpienie do Sojuszu Szwecji i Finlandii, co jest zmianą geopolityczną, bo one - można powiedzieć - od zawsze były neutralne, ale w świetle działań Rosji widzą, że tylko tutaj mogą mieć ratunek wobec imperialnej polityki Rosji, a to sprawia, że Morze Bałtyckie zmienia się w wewnętrzne morze NATO, co diametralnie poprawia kwestię ewentualnej pomocy dla krajów bałtyckich ze strony Sojuszu" - dodał wiceminister.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w środę przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wśród działań, które podejmą Stany Zjednoczone, będzie utworzenie stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA w Polsce.

Jako "zasadniczą zmianę" ocenił wiceszef polskiego MSZ tę zapowiedź prezydenta USA. "To jest przede wszystkim odejście od tej rotacyjnej czy tymczasowej obecności na rzecz stałej obecności. Rewolucyjna zmiana" - podkreślił Wawrzyk.

"Od 1999 roku nie było takiej decyzji, od przystąpienia tych krajów regionu do NATO" - dodał. "To jest z jednej strony reakcja na to, co się dzieje od 24 lutego, ale z drugiej strony - dopasowanie się, poprzez podjęcie tej przełomowej decyzji o stałej obecności Sojuszu na tzw. wschodniej flance" - podkreślił Wawrzyk.