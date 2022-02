Wiceszef MSZ: w sprawie Ukrainy wszystkie siły polityczne powinny mówić jednym głosem

W sprawie Ukrainy wszystkie siły polityczne powinny mówić jednym głosem; to interes Polski i całego naszego kontynentu - powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Wsparcie dla rządu zadeklarowali posłowie KO.

Poseł KO Paweł Kowal oświadczył w czwartek w Sejmie w czasie pytań poselskich do przedstawicieli rządu, że konieczne jest otwarcie drzwi do UE i NATO dla Ukrainy. "Oczekujemy (tego) od polskiego rządu i oferujemy wsparcie w tej sprawie. Oni walczą za nas, oni dzisiaj potrzebują usłyszeć, że ich miejsce jest z nami" - podkreślił.

Kowal pytał też o bezpieczeństwo Polaków w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Polacy potrzebują dzisiaj więcej bezpieczeństwa. To wymaga wielkiej mobilizacji na arenie międzynarodowej i na arenie krajowej" - dodał.

Wiceminister Jabłoński podziękował za deklarację, że "opozycja w tej sprawie będzie wspierać rząd". "Bo w tej sprawie wszystkie siły polityczne powinny mówić jednym głosem. To jest interes Polski, to jest interes Europy Środkowej, to jest interes całego naszego kontynentu. Bezpieczeństwo nie ma ceny i musimy zdawać sobie z tego sprawę" - podkreślił.

Wiceszef MSZ mówił też o zwołanym na czwartek wieczór szczycie Rady Europejskiej, który zajmie się sankcjami wobec Rosji. Zwracał przy tym uwagę, że wola polityczna i zdecydowanie w nakładaniu sankcji różni się pomiędzy poszczególnymi państwami UE, zaś stronnicy Putina będą podejmowali kroki, żeby decyzje o sankcjach za jakiś czas odwrócić. "Dlatego tak ważna jest konsekwencja i jedność" - dodał.

"Działania, które podejmujemy mają na celu doprowadzenie do tego, żeby była jedność sojusznicza" - powiedział Jabłoński. Podkreślił, że żadne państwo indywidualnie nie jest w stanie powstrzymać Putina. "Jeżeli będziemy jednością, jako Zachód, jeżeli będziemy jednością i będziemy zdecydowani, to jesteśmy silniejsi i mamy instrumenty, których możemy użyć" - dodał.

Poseł KO Sławomir Nitras podkreślił, że rząd musi dać Polakom bezpieczeństwo.

"Musimy dziś Polakom dać nie tyle poczucie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo. Musimy dzisiaj zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby bezpieczna była Polaka, a warunkiem bezpieczeństwa Polski jest to, żeby ta wojna została zatrzymana, żeby bezpieczna była Ukraina" - odpowiedział wiceszef MSZ.

"Zwracam się z apelem do wszystkich sił politycznych, do wszystkich partii, które mają wpływ także na swoich koalicjantów w innych partiach europejskich, żeby rozmawiać, żeby oddziaływać, żeby pokazywać, że współpraca energetyczna z Putinem (...), budowa kolejnych gazociągów doprowadziła do sytuacji, która pozwoliła Putinowi finansować te działania zbrojne, których dziś jesteśmy świadkami" - powiedział Jabłoński.