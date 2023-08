Wiceszef MSZ: widzimy złamanie w niemieckiej klasie politycznej ws. reparacji

Polscy ambasadorowie skierowali listy do wszystkich niemieckich ambasadorów na świecie ws. reparacji. Mamy bardzo ciekawe reakcje różnych ambasadorów, widzimy pewne złamanie w niemieckiej klasie politycznej dyplomatów - powiedział w środę w TVP1 wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk zapewnił, że ministerstwo wciąż prowadzi intensywne działania w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. "Kraj, który był krajem agresorem, musi zapłacić reparacje wojenne. Pokazujemy więc, że nie ma różnicy pomiędzy tym, co zrobiły Niemcy podczas II Wojny Światowej Polsce a tym, co robi dziś Rosja w Ukrainie, a Rosja bardzo uważnie obserwuje to, jak dzisiaj zachowują się Niemcy" - wskazał.

Dodał, że polscy ambasadorowie skierowali listy do wszystkich niemieckich ambasadorów na świecie. "Mamy bardzo ciekawe reakcje różnych ambasadorów, widzimy pewne złamanie w niemieckiej klasie politycznej dyplomatów. Oczywiście część mówi: absolutnie nie rozmawiamy, sprawa jest zamknięta, ale widzimy pewne pęknięcia, pewne rysy" - przyznał.

"Każdy niemiecki polityk dostał też raport o stratach wojennych wraz z listem ode mnie. W Niemczech na pewno trwa dyskusja i analiza, co z tym tematem zrobić. Na razie czekają na wybory (parlamentarne w Polsce - PAP), licząc, że może w Polsce zmieni się władza i temat zejdzie z agendy, ale myślę, że tak się nie stanie i nadal będziemy mogli kontynuować naszą misję" - powiedział.

"Jestem przekonany, że Niemcy nie wytrzymają tej presji i prędzej czy później zrozumieją, że muszą usiąść do stołu z Polską i zacząć rozmawiać" - podkreślił wiceszef MSZ.