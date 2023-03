Wiceszef MSZ: Wizyta księcia Williama w Polsce poświęcona jest przede wszystkim wsparciu dla Ukrainy i Polski

Wizyta księcia Williama w Polsce poświęcona jest wsparciu dla Ukrainy i wsparciu dla Polski, jako państwa, które Ukrainę wspiera; ma to znaczenie symboliczne, polityczne, jako symbol ciągłości państwa brytyjskiego - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W środę brytyjski następca tronu książę William przybył do Polski. Tego dnia złożył wizytę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W czwartek książę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Jabłoński powiedział w czwartek w Polsat News, że wizyta księcia Williama poświęcona jest przede wszystkim wsparciu dla Ukrainy, wsparciu dla Polski, jako państwa, które Ukrainę wspiera. "Z tego względu ona ma taki charakter mniej nagłośniony przez media, ta informacja była podana stosunkowo późno (...), bo taka była decyzja strony brytyjskiej i my, jako gospodarz zawsze działamy w taki sposób, że jeżeli się na coś umawiamy ze stroną brytyjską, to to realizujemy" - powiedział wiceszef MSZ.

Pytany, czy mówimy tu o wsparciu politycznym, czy materialnym, bo pojawiły się takie informacje, że te rozmowy dotyczą np. pomocy brytyjskiej dla Polski, jeśli chodzi o zastąpienie przekazanych przez nas Ukrainie samolotów MiG-29, brytyjskimi samolotami, Jabłoński odparł, że bezpośrednio takich decyzji monarcha czy następna tronu nie podejmuje.

"Natomiast oczywiście ma to znaczenie symboliczne, polityczne, jako symbol ciągłości państwa brytyjskiego, wyrażenie tego wsparcia także poprzez działania różnych czy to fundacji, czy tych kroków, które monarchia podejmuje można powiedzieć, że czasami mają one charakter bardziej charytatywny" - mówił Jabłoński. "Więc to, że te rozmowy się toczą także z polskimi politykami oczywiście nie jest bez znaczenia" - dodał.

W ubiegły czwartek prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że "w ciągu najbliższych dni" Polska przekaże Ukrainie 4 MiGi-29. "Pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane" - powiedział. W piątek decyzję o przekazaniu samolotów tego typu Ukrainie ogłosiła także Słowacja. Słowacy dostarczą Ukrainie 13 maszyn, z których część prawdopodobnie posłuży jako źródło części zamiennych.