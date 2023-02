Wiceszef MSZ: Wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce potwierdza wsparcie dla Ukrainy

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce to potwierdzenie tego, że decyzja o wsparciu Ukrainy jest nadal równie mocno aktualna. To jest tak ważne, bo Rosja i jej sojusznicy próbują cały czas grać na nasze zmęczenie - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych był pytany w Polskim Radiu 24 o zakończoną w środę wizytę prezydenta USA w Polsce i jego deklaracje. "To jest potwierdzenie tego, że podjęta rok temu decyzja o wsparciu Ukrainy jest cały czas równie mocno aktualna. To jest tak ważne, bo Rosja i jej sojusznicy próbują cały czas grać na nasze zmęczenie" - mówił Jabłoński.

Podkreślił przy tym, że ważne jest nie tylko powstrzymanie Rosji na Ukrainie, ale także to, żeby Rosja nie mogła zaatakować i podporządkować sobie innych państw metodami militarnymi lub hybrydowymi.

Prezydent USA Joe Biden zakończył w środę (22 lutego) wizytę w Polsce. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; wygłosił też przemówienie do narodu polskiego. W środę Biden wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki.

We wtorek (23 lutego) prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do narodu polskiego. "Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji; nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obronienia każdej piędzi terytorium krajów sojuszu" - mówił Biden.

Prezydent USA podkreślił też, że wzmacniane są sankcje nałożone na Rosję. "Będziemy starali się o to, żeby wszyscy, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, ponieśli karę, żeby poddani byli wyrokowi sprawiedliwości" - oświadczył Biden.