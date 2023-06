Wiceszef MSZ ws. relokacji migrantów w UE: ideologia zastąpiła rozsądek

Polska prezentuje rozsądne stanowisko ws. polityki migracyjnej UE. Większość krajów nie chce racjonalnie patrzeć na problem migracji; rozsądek został zastąpiony przez ideologię - ocenił w piątek w Studiu PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad Rady Europejskiej w Brukseli podkreślał, że ws. relokacji migrantów "Polska pozostaje przy swoim stanowisku i przy stanowisku konkluzji Rady Europejskiej z roku 2018 r." i zaznaczał, że wcześniejsza polityka migracyjna zakończyła się porażką.

Polska chce, aby w konkluzjach ze szczytu znalazły się zapisy, że unijna polityka migracyjna i azylowa powinna opierać się na suwerennym prawie państw członkowskich do kształtowania swojej polityki migracyjnej i decydowania, kogo przyjmują na swoim terytorium. Do tej pory polskie postulaty poparły Węgry.

Wawrzyk w piątek w Studiu PAP pytany o to, dlaczego Polska jest w zdecydowanej mniejszości, jeśli chodzi o podejście do polityki migracyjnej UE, ocenił, że ktoś w końcu musiał to głośno powiedzieć i "zająć rozsądne stanowisko w ramach Unii Europejskiej".

"To jest właśnie takie stanowisko. A jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia, to znaczy, że wszystkie pozostałe kraje, niezależnie od tego, jaka jest ich liczba, po prostu nie chcą rozsądnie patrzeć na problem migracji" - ocenił.

Dopytany o to, dlaczego uważa, że wśród przywódców brakuje racjonalnego podejścia odnośnie migracji zaznaczył, że "rozsądek został zastąpiony przez ideologię". "Polega ona na tym, że z jednej strony przyjmujemy, a z drugiej oddajemy tych imigrantów tym, którzy ich nie mają, tak jak Polska" - dodał.

"Nie można przez przyjmowanie nielegalnych imigrantów narażać bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Nam się wydaje, że to jest oczywiste, ale jak widać dla niektórych krajów zachodnioeuropejskich jest z tym problem. Ale nie dziwię się, jeżeli widzimy to, co na przykład dzieje się w ostatnich dniach we Francji czy wcześniej działo się w innych krajach zachodniej Europy, gdzie przyjmowano tysiące, dziesiątki, setki tysięcy imigrantów, no i teraz mają de facto demolowanie ulic" - powiedział.

Wawrzyk zaznaczył, że Polska stawia tę sprawę w sposób jednoznaczny mówiąc, że nie może być mowy o jakimkolwiek przymusie w przyjmowaniu nielegalnych imigrantów ekonomicznych. Dodał, że kwestie te muszą być rozstrzygane na podstawie krajowych przepisów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa państw członkowskich.

Propozycje przedstawione w czwartek na szczycie Rady Europejskiej przez premiera Morawieckiego to, jak zauważa wiceszef MSZ - nic nowego. "Premier de facto proponuje, aby Unia wróciła do tego, co już ustaliła w 2016, 2018 i 2019 roku, więc to dla nikogo nie powinno być problemem" - dodał.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1591437,gosc-studia-pap-wiceszef-msz-piotr-wawrzyk.html oraz https://wideo.pap.pl/