Wiceszef MSZ: Wystąpienie Niemiec o siedzibę AMLA zakrawa na "czarny humor"

Wystąpienie Niemiec o siedzibę AMLA zakrawa na "czarny humor” - powiedział w poniedziałek portalowi wPolityce.pl wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Niemcy nie rozliczyły się z rabunku na sąsiadach, więc jego kandydatura jest raczej „humorystyczna" - dodał.

Unia Europejska tworzy specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). Niemcy wystąpiły z wnioskiem, aby siedziba tej instytucji mieściła się we Frankfurcie.

Arkadiusz Mularczyk zapytany o komentarz w tej sprawie stwierdził: "to informacja dość zaskakująca, można wręcz powiedzieć, że niemal humorystyczna, ale to raczej czarny humor".

Zdaniem wiceszefa MSZ "o ile to ważne, abyśmy mieli w Unii Europejskiej instytucje, które zadbają o to, aby przepływ pieniędzy był kontrolowany, żeby w UE nie dochodziło do aktów przestępczości związanych z praniem pieniędzy, o tyle akurat Niemcy są ostatnim krajem, który powinien ubiegać się o siedzibę tej instytucji".

"Podczas II wojny światowej Niemcy okradły nasz system bankowy. Zrabowały nie tylko zasoby finansowe państwa, ale również zasoby obywateli" - wskazał polityk.

"Rząd RFN powinien wziąć zatem pod uwagę, że jeśli chce ubiegać się o umiejscowienie na terytorium swojego kraju siedziby unijnego urzędu, którego celem ma być troska o transparentność przepływów finansowych i walka z praniem brudnych pieniędzy, to Niemcy powinny przede wszystkim skontrolować swój system finansowy" - powiedział Mularczyk.

Dodał, że Niemcy powinny "przyjrzeć się, jak rozliczyły się ze zrabowanych w Polsce aktywów i pasywów polskich banków, ale również zrabowanych papierów wartościowych i oszczędności Polaków". "Myślę, że najpierw Niemcy powinny dokładnie prześledzić, skąd w ich systemie bankowym znalazły się takie, a nie inne zasoby z polskich banków" - zauważył wiceminister.

Mularczyk stwierdził ponadto, że Niemcy "to kraj, który nie rozliczył się z rabunku na sąsiadach - nie tylko Polsce, ale również na wielu innych krajach - chociażby ta słynna pożyczka grecka, którą Niemcy ciągnęły na wojnę i do dzisiaj się z niej nie rozliczyły, więc jego kandydatura jest raczej humorystyczna".