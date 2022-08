Wiceszef MSZ złożył wizytę w Szwecji; rozmawiał m.in. o bezpieczeństwie i wojnie na Ukrainie

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Szwecji, gdzie rozmawiał z przedstawicielami tamtejszego MSZ i politykami zajmującymi się Unią Europejską i NATO o polityce energetycznej, zacieśnieniu współpracy oraz bezpieczeństwie i wojnie na Ukrainie - poinformował resort.

Wiceszef MSZ, który w środę i czwartek przebywał w Szwecji, spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji Robertem Rydbergiem, wiceprzewodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej Riksdagu Jessiką Roswall oraz szwedzkimi posłami z Grupy Parlamentarnej ds. NATO.

"Tematem rozmów ze szwedzkimi partnerami były rosyjska agresja na Ukrainę, polityka wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym toczący się proces akcesji Szwecji (i Finlandii) do NATO oraz polityka energetyczna, a także zacieśnienie współpracy bilateralnej" - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina.

Jak podano, podczas spotkań strona szwedzka przedstawiła plany w związku z rozpoczynającą się 1 stycznia 2023 r. prezydencją tego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

W środę, kiedy przypadał Dzień Niepodległości Ukrainy, Szynkowski vel Sęk rozmawiał z ambasadorem Ukrainy w Szwecji Andrijem Płahotniukiem, zapewniając o długofalowej solidarności Warszawy z Kijowem.

Ponadto wiceszef MSZ i ambasador otworzyli wystawę "Mamo, ja nie chcę wojny!!!", czyli polsko-ukraińskiego projektu archiwalnego, który prezentuje rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa Oświaty z lat 1945-1966 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich obrazujące wojnę toczącą się obecnie.

Szynkowski vel Sęk poinformował na inauguracji wystawy, że polskie placówki dyplomatyczne będą pokazywać tę wystawę w najbardziej emblematycznych lokalizacjach, by świat nie zapomniał o wojnie, bo nikt - a w szczególności dzieci - nie powinien cierpieć z jej powodu.

W komunikacie poinformowano, że wiceminister wysoko ocenił partnerstwo Polski i Szwecji, które jest oparte na podobnej wrażliwości na kwestie wschodnie i wspólnej ocenie zagrożeń w regionie Morza Bałtyckiego.

"Jako autorzy koncepcji Partnerstwa Wschodniego czujemy szczególną odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy w jej walce o siebie i wartości wolnego świata" - podkreślił cytowany w komunikacie Szynkowski vel Sęk. Oba kraje - jak czytamy w informacji rzecznika resortu - współpracują przy pomocy militarnej, humanitarnej i politycznej, czego przykładem jest wspólna konferencja donatorów zorganizowana 5 maja w Warszawie przez premierów Mateusza Morawieckiego i Magdalenę Andersson.

"Rozmówcy szwedzcy zgodzili się z koniecznością dalszego zbierania dowodów popełnianych przez Moskwę zbrodni wojennych, które bezwzględnie powinny być rozliczone" - czytamy w komunikacie.

Podczas rozmów omówiono perspektywę kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, w tym kwestię ograniczenia wydawania wiz dla obywateli Rosji, zawieszenia stosowania umowy o ułatwieniach wizowych UE-Rosja czy odcięcia Rosji od zachodnich technologii.

"Wiceminister Szynkowski vel Sęk przekazał opracowany przez Polskę non-paper +Decoupling Russia from European technologies+, apelując do Szwecji o jego poparcie na forum UE. Podczas rozmów zwrócono uwagę na pogłębiające się znaczenie dezinformacji jako narzędzia walki szeroko stosowanego przez Moskwę" - przekazał Łukasz Jasina. "Wiceminister podkreślił, że +musimy w odpowiedzialny i rzetelny sposób informować społeczeństwa o pośrednich skutkach wojny wywołanej przez Putina, jakimi są m.in. wzrost cen nośników energii i inflacja. Jest to niezbędne do trwałego zjednoczenia się społeczeństw wokół idei pomocy Ukraini+" - poinformował.

Szynkowski vel Sęk omówił z partnerami proces przystępowania Szwecji do NATO. "Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO to dla Polski świetna wiadomość. Razem jesteśmy skuteczniejsi" - mówił cytowany przez resort wiceminister i przypomniał o jednoznacznym i ponadpartyjnym poparciu polskiego rządu i parlamentu dla przyjęcia Sztokholmu i Helsinek do NATO.

Ponadto wiceminister podczas swojego pobytu w Szwecji spotkał się w Ambasadzie RP z Polakami oraz złożył kwiaty na cmentarzu katolickim Haga Norra w Solnie pod Sztokholmem, gdzie spoczywa wielu zasłużonych Polaków.