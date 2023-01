Wiceszef MSZ: zwracam się do liderów ONZ o wsparcie ws. odszkodowań wojennych dla Polski od Niemiec

Zwracam się do liderów ONZ o współpracę i wsparcie działań dążących do uzyskania odszkodowań wojennych wyrządzonych Polsce przez Niemcy; skoro nie widać chęci ze strony Niemiec do współpracy, podejmujemy kolejne działania o charakterze międzynarodowym - zapowiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

We wtorek na konferencji prasowej wiceszef MSZ zapowiedział, że zwróci się do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csaby Korosiego, przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ Vaclava Baleka oraz do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volkera Türka z prośbą o nawiązanie współpracy i wsparcia działań na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec za straty wyrządzone Polsce w okresie II wojny światowej.

Mularczyk zapowiedział, że do wymienionych liderów zostanie wręczone angielskie tłumaczenie opublikowanego 1 września 2022 r. raportu o stratach wojennych Polski. "Polska przeprowadzi również akcję informacyjną wśród krajów członkowskich ONZ, by poinformować je o przesłankach i podstawach naszych roszczeń oraz postawie Niemiec, które odmawiają podjęcia z Polską dialogu w tej sprawie" - dodał.

"To kolejna inicjatywa, która zmierza o przypomnienia światu sprawy odszkodowań wojennych, strat wynikłych z agresji i okupacji niemieckiej w Polsce, dokonanych w naszym kraju zniszczeń, grabieży majątków oraz mordów na polskich obywatelach. Przypomnę, że wystosowaliśmy 50 listów do krajów Rady Europy, NATO i UE. Wystosowaliśmy również wniosek do sekretarz generalnej Rady Europy, ale również do Komitetu Ministrów Rady Europy, zwróciliśmy się też do sekretarz generalnej UNESCO z prośbą o podjęcie współpracy w tym obszarze. Dzisiejsza inicjatywa jest kolejnym elementem umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reparacji wojennych dla Polski" - mówił wiceszef MSZ.

Mularczyk podkreślił, ze Polska nigdy nie zrzekła się reparacji od Niemiec, ani nie otrzymała odszkodowań za straty wojenne. "Niestety do dnia dzisiejszego, a mijają już trzy miesiące od wysłania noty dyplomatycznej do rządu Niemiec nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi. Przypomnę, że 3 października ubiegłego roku została wysłana nota dyplomatyczna do rządu Niemiec, gdzie jest 9 punktów, 9 żądań - do dnia dzisiejszego, rząd Niemiec nie odpowiedział" - mówił.

"Skoro nie widzimy woli ze strony rządu Niemiec, chęci do współpracy, rozmowy, podejmujemy kolejne działania o charakterze międzynarodowym. (...) Nawołujemy państwo niemieckie i apelujemy, by podjęło systemowe środki do uregulowania tej kwestii - po pierwsze do wypłaty Polsce odszkodowań, do wyrównania szkód, które ponieśli polscy obywatele, do zwrotu polskich zasobów bankowych, ubezpieczeniowych i do zwrotu skradzionych Polsce dóbr kultury i dzieł sztuki" - oświadczył.