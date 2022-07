Wiceszef MZ: apelujemy do seniorów, aby przyjęli drugą dawkę przypominającą szczepionki na covid

Apelujemy do wszystkich seniorów, aby przyjęli drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. To nas zabezpieczy na okres jesienny, kiedy spodziewamy się wzrostu zakażeń - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia na konferencji prasowej podał przykład jednego z krajów, gdzie druga dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19 funkcjonuje już od wielu miesięcy.

"Tam zostało przeprowadzone badanie na dość dużej populacji ponad 40 tys. osób. Średnia wieku w tej grupie była około 80 lat. Po drugiej dawce przypominającej ryzyko hospitalizacji spadło o ponad 67 proc. a ryzyko śmierci o 72 proc." - wskazał wiceszef MZ.

Zdaniem wiceministra Kraski to pokazuje, dlaczego warto zaszczepić się drugą dawką przypominającą. "Apelujemy do wszystkich seniorów, aby tę druga dawkę przypominającą przyjęli. To nas zabezpieczy na ten okres jesienny, kiedy spodziewamy się wzrostu zakażeń" - podkreślił.

Wiceminister odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej powiedział, że nie jest obserwowany znaczący wzrost hospitalizacji z powodu COVID-19. "Na dzisiaj jest to 1157 osób, które przebywają w naszych szpitalach z powodu zakażenia COVID-19. Jak podkreślają lekarze, którzy zajmują się tymi pacjentami, stan kliniczny jest zdecydowanie lepszy niż to było w poprzedniej fali" - zaznaczył.

Ponadto wiceminister Kraska przekazał, że nie zaobserwowano dotąd wzmożonych wyjazdów karetek do chorych na covid. Zwrócił uwagę, że każda karetka pogotowia w Polsce jest wyposażona w testy antygenowe. "Te testy są wykonywane w razie potrzeby a wynik jest znany za kilka minut" - dodał.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że bezpłatne testy na koronawirusa można też wykonać u lekarza rodzinnego. "Odsetek pozytywnych testów to teraz 31 proc. Tych wyników dodatnich mamy coraz więcej, ale współczynnik reprodukcji wirusa, który w ostatnich dniach piął się do góry w tej chwili zaczyna spadać" - podał wiceminister.