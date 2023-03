Wiceszef Polski 2050: na wiosnę przedstawimy nasz program mieszkaniowy

Na wiosnę przedstawimy program mieszkaniowy Polski 2050 - zapowiedział w czwartek wiceprzewodniczący ugrupowania Michał Kobosko. Zależy na tym, żeby to były konkretne i dobrze policzone propozycje, które nie będą obiecywać Polkom i Polakom gruszek na wierzbie - mówił.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef PO Donald Tusk przedstawił w poniedziałek projekt zakładający kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla ludzi do 45. roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań. Odsetki kredytów miałby refinansować Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kobosko ocenił w czwartek w TVP1, że nieprzypadkowo w debacie publicznej pojawił się teraz temat poruszający problem mieszkaniowy. Jego zdaniem będzie to jeden z najważniejszych tematów w nadchodzącej kampanii wyborczej. Zapowiedział jednocześnie, że Polska 2050 przedstawi swój program mieszkaniowy na wiosnę, w czasie kampanii wyborczej.

Dodał, że eksperci Polski 2050 pracują nad tym programem od kilku miesięcy. "Bardzo nam zależy na tym, żeby to były propozycje z jednej strony konkretne, ale z drugiej strony, żeby one były dobrze policzone, żebyśmy nie obiecywali Polkom i Polakom gruszek na wierzbie, bo potem skończy się tak, jak z programem mieszkaniowym PiS-u, który był pięknie zapowiedziany, a nic z niego nie wyszło" - podkreślił Kobosko.

Jak ocenił, "program mieszkaniowy PiS okazał się jedną z największych klęsk w czasie ich rządów".

Kobosko przyznał, że jego ugrupowanie nie ma jeszcze wypracowanego stanowiska w sprawie zapowiedzianego przez lidera Platformy projektu zakładającego kredyt 0 proc.

Zwrócił jednak uwagę na wątpliwości zgłaszane wobec tego projektu przez ekspertów. "Widzimy wiele głosów eksperckich, które podważają takie ustawienie sprawy" - powiedział Kobosko. Jak dodał, nie wie, na ile to zostało policzone. Podkreślił, że należy zadać realne pytanie: ile by to kosztowało państwo polskie? "Bo państwo miałoby według tej propozycji bardzo dużo dopłacać do kredytów" - zaznaczył.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia również sceptycznie wypowiedział się w środę o projekcie dotyczącym kredytu zero proc. Powiedział, że chętnie by porozmawiał dłużej z Donaldem Tuskiem o tym postulacie, ponieważ ma "poważne wątpliwości".

Jego zdaniem, należy zobaczyć ustawę i konkretne wyliczenia. "Bo znowu może się okazać, że mówimy o programie, który rozwiązuje (...) problem jakiejś niewielkiej grupy, a brak mieszkań to jest problem pokoleniowy i tu potrzeba zmiany filozofii. Nie tylko doprowadzenia do tego, żeby banki i deweloperzy mieli pieniądze z kolejnych kredytów, ale do tego, żeby państwo - również przez jednostki samorządy terytorialnego - rozwijało system mieszkań na wynajem, dostępnych, tanich" - powiedział.