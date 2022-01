Wiceszef RCB: Do godz. 9 PSP odnotowała wyjazdy do 4936 zdarzeń związanych z silnym wiatrem

Do godz. 9 Państwowa Straż Pożarna odnotowała wyjazdy do 4936 zdarzeń związanych z silnym wiatrem - poinformował w niedzielę zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

"#SILNYWIATR - do godziny 9:00 PSP łącznie odnotowała wyjazdy do 4936 zdarzeń. Najwięcej: woj. zachodniopomorskie 1087, pomorskie 840, wielkopolskie 642, mazowieckie 526. Poszkodowani: 1 ofiara śmiertelna i 4 ranne (w tym druh udający się alarmowo do remizy)" - podał na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę w nocy ostrzeżenia 2. stopnia o silnym wietrze dla przeważającej części kraju.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest w powiatach nadmorskich i północnozachodnich, gdzie poinformowano o 3. stopniu zagrożenia silnym wiatrem. Zagrożone są: Szczecin, Świnoujście, powiaty: policki, kamieński, goleniowski, łobeski, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, koszaliński, sławieński, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, miasta: Gdynia i Gdańsk, powiat gdański oraz nowodworski. W powiatach tych prędkość wiatru może dochodzić nawet do 120-130 km/h.

W całym kraju - jak informuje IMGW - mogą także wystąpić lokalnie burze.