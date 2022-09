Wiceszefowa MEiN: ponad 50 proc. dzieci uczących się teraz w szkołach będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma

Ponad 50 proc. dzieci uczących się teraz w szkołach będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma; również większość z nas będzie musiało się przekwalifikować albo doskonalić umiejętności zawodowe; Branżowe Centra Umiejętności mają w tym pomóc - powiedziała w środę w Studiu PAP wiceszefowa MEiN Marzena Machałek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek w środę w rozmowie z PAP.PL oceniła, że "ponad połowa dzieci, która teraz jest w szkołach będzie pracowała w zawodach, których (jeszcze) nie ma, takie są przewidywania naukowców". Jej zdaniem odpowiedzią na to wyzwanie ma być utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, na których powstanie MEiN i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w piątek ogłosiły konkurs.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. "W tych centrach ma łączyć się nowoczesna myśl technologiczna, jeśli chodzi o umiejętności w danym zawodzie, który jest, albo możemy przewidywać, że (w przyszłości) będzie" - zaznaczyła.

"Większość z nas będzie musiało się przekwalifikować albo doskonalić nasze umiejętności zawodowe i Branżowe Centra Umiejętności mają być tymi miejscami, gdzie w danym centrum będą najnowocześniejsze technologie, innowacje, przekazywanie i wymiana wiedzy, ale też umiejętności i myśli technologicznej w zawodach" - oświadczyła.

Zdaniem wiceszefowej MEiN ma być to "przełom, jeśli chodzi o podejście do kształcenia technicznego i branżowego". Chcemy tak przygotowywać programy nauczania, ale przede wszystkim współpracować z pracodawcami, by uczeń uczył się w rzeczywistych warunkach pracy i był dobrze przygotowany do tego rynku pracy" - dodała.

Machałek poinformowała, że do końca 2023 r. ma powstać co najmniej 20 centrów, a kolejnych 100 do końca 2024 r. MEiN do udziału w konkursie na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności zapraszam m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Wiceminister edukacji i nauki powiedziała, że resort modyfikując listę zawodów szczególnie istotnych, dzięki analizom dokonanym wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych a także z GUS-em wytypował 120 kluczowych dziedzin gospodarki, w których powstaną centra. To m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Wiceszefowa MEiN zapytana o również obecne na liście zawody, takie jak technik budowy i strojenia fortepianów, kamieniarz, zdun czy koszykarz-plecionkarz odpowiedziała, że ministerstwo podchodzi z szacunkiem do dziedzictwa kulturowego. "Mamy tzw. zawody szczególnie istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego (...) chcielibyśmym aby one nie zaginęły, chociaż nie ma na nie takiego dużego zapotrzebowania" - zaznaczyła.

Machałek podkreśliła, że jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem. "Przez rok spotkaliśmy się z przedstawicielami wszystkich branż w Polsce, zachęcając ich gorąco do zaangażowania się w projekt i to przyniosło rezultaty" - powiedziała.

Cały wywiad z wiceminister edukacji i nauki Marzeną Machałek jest pod adresem:https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1430876,gosc-studia-pap-marzena-machalek-wiceminister-edukacji.html.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...