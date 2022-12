Wiceszefowa MFiPR: ponad 14 mld zł na poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

Zaangażowaliśmy ponad 14 mld zł w projekty, programy, które usprawniają proces poruszania się i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu - powiedziała w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na KUL.

Wiceszefowa MFiPR podczas piątkowego briefingu przed konferencją "Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych" na KUL w Lublinie stwierdziła, że jej ministerstwo przy współpracy z PFRON i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej ułatwia funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami poprzez usuwanie barier, dostosowanie usług i produktów do ich potrzeb oraz wdrażanie nowych rozwiązań m.in. za pomocą rządowego programu Dostępność Plus.

"Zaangażowaliśmy ponad 14 mld zł w różnego rodzaju projekty, programy, które usprawniają proces poruszania się i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu" - powiedziała Jarosińska-Jedynak dodając, że środki zostały przeznaczone na inwestycje w szkołach, szpitalach, sądach, instytucjach kultury, samorządach i obiektach związanych z turystyką.

"Jesteśmy w trakcie wdrażania dyrektywy europejskiej o dostępności niektórych produktów i usług, która będzie nakładać pewne obowiązki na przedsiębiorców, którzy będą musieli brać pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami tak, aby otaczający nas świat był dostępny dla każdego z nas" - stwierdziła.

Przemawiając podczas konferencji wyjaśniła, że jednym z priorytetowych działań w programie Dostępność Plus jest wzmacnianie aktywizacji zawodowej. "Zależy nam nie tylko na wsparciu przedsiębiorców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim na kształtowaniu systemowych rozwiązań, przygotowujących takie osoby do samodzielnego, aktywnego życia zawodowego" - podkreśliła wiceminister.

Mówiąc o testach usług zatrudnienia wspomaganego wyjaśniła, że za 700 mln zł zorganizowana zostanie m.in. sieć agencji zatrudnienia wspomaganego, z których usług skorzysta co najmniej 18 tys. osób z niepełnosprawnościami. "Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich dajemy szansę na szybki start osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym. Prawie 53 tys. osób zakończyło udział w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej. Co czwarta z nich podjęła pracę po projekcie" - wskazała Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik uczestniczący w konferencji online powiedział, że niepełnosprawność nie jest tylko deficytem, który należy "przywrócić do jakiej takiej normalności", ale jest "pewnym uwarunkowaniem, które może być przeszkodą, źródłem wykluczenia, ale też charakterystyką, która odpowiednio zaadaptowana przez zmiany środowiskowe przestaje mieć znaczenie".

"Musimy pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością nie jest żadnym podopiecznych" - podkreślił nawiązując do przypadającego w sobotę Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. "To nie jest dzień miłości dla niepełnosprawnych. To nie jest dzień pochylenia się i pogłaskania po główce naszych podopiecznych" - powiedział.

"Mamy do czynienia z obywatelami, którzy przez wiele lat byli zmarginalizowani, ale ta sytuacja się zmienia w sposób nieodwracalny" - stwierdził dodając, że osoby z niepełnosprawnością chcą normalnie żyć, uczestniczyć w różnych procesach, od procesów wyborczych, poprzez rozrywkę, kulturę i zakupy. Zdaniem Wdówika, Europa robi za mało, żeby obywatel z niepełnosprawnością były rzeczywistym uczestnikiem życia społecznego.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że z powodów demograficznych ilość osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej zmniejsza się. "Około 28 proc. osób z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo" - podał.

Jak poinformował prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz, aktualnie na uczelni studiuje 200 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 57 osób z niepełnosprawnością to pracownicy uczelni.

Organizatorami konferencji "Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych" są PFRON i KUL.