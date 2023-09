Wiec Konfederacji w Poznaniu, Mentzen na scenie z Petru

O potrzebie likwidacji ZUS, reformie systemu podatkowego i służby zdrowia mówili w piątek na wiecu w Poznaniu liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Mentzen zaprosił na scenę obecnego na wiecu Ryszarda Petru. Nie piszę się na koalicję z PiS - zadeklarował Mentzen.

Sławomir Mentzen podkreślił, że historia PiS jest taka, że ta partia zawsze niszczyła swoich koalicjantów. "Nie chcę skończyć jak Lepper, jak Giertych, jak Gowin - ani, jak mam nadzieję, Ziobro w przyszłości. Nie piszę się na koalicję z PiS-em" - zadeklarował. Krzysztof Bosak mówił, że Konfederacja "jest reakcją samoobrony społeczeństwa na zabieranie wolności, pieniędzy i szans na samodzielne budowanie dobrobytu".

Zaproszony na scenę Ryszard Petru pytał Mentzena, czy ten nadal jest za likwidacją ZUS. "Oczywiście, że ZUS należy zlikwidować tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. To jest to wielka piramida finansowa" - odpowiedział Mentzen.

Petru zaprosił lidera Konfederacji do debaty.

"Po tym, co tu zobaczyłem nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu. Nie będziemy debatować. Dzięki temu, że zgodziłem się na debatę miał pan szansę wrócić do polityki. Dzięki mnie jest pan na liście i zamiast to docenić, przyczepił się pan jak rzep do psiego ogona. Jeździ pan za mną po całej Polsce, w każdym wywiadzie pan o mnie mówi, nie rozumiem tego kompletnie" - odpowiedział Mentzen.

Sławomir Mentzen podkreślił, że polska polityka potrzebuje zmiany; taką zmianą będzie Konfederacja.

"Od 18 lat rządzi Polską POPiS. Mam ich dosyć, dosyć tego, co zrobili z tym państwem. Nie mamy normalnego systemu emerytalnego. Nie mamy normalnego systemu zdrowotnego. Mamy system, w którym, to każdy widział, w Tarnobrzegu kobieta kijem waliła w szybę, żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty. Ten specjalista to ją przyjmie za trzy lata. Jak ją położą w szpitalu, to gdzieś na korytarzu, a to jedzenia dadzą kotlet z psa piątej kategorii, zmielony razem z budą, bo takie jedzenie dają w szpitalach" - mówił.

Mentzen wyliczał też, że budżet na jedzenie dla Polaka w szpitalu to jest ponad 20 złotych, a "koszt utrzymania Ukraińca - 40 zł".

"Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest mniejszy, niż koszt utrzymania Ukraińca. Dlaczego podatki polskich podatników nie idą przede wszystkim na Polaków, tylko na przyjezdnych? Nie mamy normalnego systemu podatkowego; mamy najgorszy system podatkowy w Unii Europejskiej. Kto wymyślił żeby było 10 różnych stawek ryczałtu? Dlaczego weterynarz płaci inne podatki niż lekarz, a ten płaci inne podatki niż prawnik, a ten inne podatki niż inżynier?" - mówił lider Konfederacji.

Krzysztof Bosak podkreślał, że Polska powinna prowadzić suwerenną politykę w Unii Europejskiej.

"Polska powinna prowadzić również samodzielną, opartą na własnym rozpoznaniu swoich interesów politykę migracyjną, politykę wizową. To nie może być tak, że to jest nam narzucane przez kogoś. Że będziemy mieć przysłane z zagranicy jakieś kwoty ludzi do przyjęcia, albo będziemy musieli się wykupić z obowiązku" - mówił.

Bosak zaznaczył, że Konfederacja jako jedyna ma odwagę podnosić trudne, niepopularne tematy.

"Jest dużo spraw, o które musimy zawalczyć. To są sprawy gospodarcze, sprawy praw obywatelskich, to są sprawy obrony tego, co zostało z polskiej samodzielności w UE. To są sprawy wolności słowa, normalnej, zdrowej debaty" - powiedział.

"Konfederacja jest reakcją na głupotę. Konfederacja jest reakcją samoobrony społeczeństwa na zabieranie wolności, na zabieranie pieniędzy, na zabieranie szans na samodzielne budowanie dobrobytu. Konfederacja jest reakcją społeczeństwa na przekształcenie nas wszystkich w jakąś przybudówkę do administracji. My tego nie chcemy. Jesteśmy obywatelami, którzy chcą żyć, jako wolni ludzie w niepodległym państwie - tylko tyle i aż tyle" - dodał Krzysztof Bosak.