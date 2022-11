Więcej witaminy K przekłada się na niższe ryzyko złamań

Dieta zapewniająca ludziom więcej witaminy K ma związek z niższym ryzykiem złamań kości w starszym wieku – informuje pismo „Food & Function”.

Złamanie kości w starszym wieku może mieć bardzo poważne następstwa, zwłaszcza jeśli chodzi o złamania szyjki kości udowej, które często prowadzą do niepełnosprawności, ograniczenia niezależności a nawet wyższego ryzyka śmiertelności.

Długoterminowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Edith Cowan University we współpracy z University of Western Australia dotyczyło związku pomiędzy hospitalizacjami z powodu złamań a dietą u prawie 1400 starszych kobiet. Jak wykazały przeprowadzone analizy danych (pochodzących z ponad 14 lat trwania programu Perth Longitudinal Study of Aging Women), dieta bogata w witaminę K1 znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji.

Kobiety, które spożywały ponad 100 mikrogramów witaminy K1 - co odpowiada około 125 g ciemnych warzyw liściastych lub jednej do dwóch porcji warzyw - były o 31 proc. mniej narażone na złamania w porównaniu z uczestniczkami, które spożywały mniej niż 100 mikrogramów witaminy K1. Aktualnie zalecane spożycie dla kobiet w Australii to 60 mikrogramów witaminy K dziennie.

Jeszcze więcej pozytywnych wyników uzyskano w przypadku złamań szyjki kości udowej, a kobiety spożywające najwięcej witaminy K1 miały ryzyko hospitalizacji zmniejszone prawie o połowę (49 proc.).

Jak zaznaczył kierujący badaniem dr Marc Sim, uzyskane wyniki (DOI 10.1039/D2FO02494B) są kolejnym dowodem na korzyści płynące ze spożywania witaminy K1, która - jak wykazano - poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego. "Nasze wyniki są niezależne od wielu ustalonych czynników dotyczących częstości złamań, w tym wskaźnika masy ciała, spożycia wapnia, poziomu witaminy D i powszechnych chorób" - powiedział Sim.

"Podstawowe badania dotyczące witaminy K1 wykazały kluczową rolę w karboksylacji białek kości zależnych od witaminy K1, takich jak osteokalcyna, która, jak się uważa, poprawia wytrzymałość kości. Poprzednie badanie ECU wykazało, że spożycie witaminy K1 w diecie poniżej 100 mikrogramów dziennie może być zbyt niskie dla tej karboksylacji" - wskazał dr Sim. - "Witamina K1 może również promować zdrowie kości poprzez hamowanie różnych czynników resorpcyjnych kości".

"100 mg witaminy K1 dziennie można łatwo osiągnąć, spożywając od 75 do 150 g warzyw, co odpowiada jednej lub dwóm porcjom warzyw, takich jak szpinak, jarmuż, brokuły, fasolka szparagowa i kapusta" - wyjaśnił Sim. Wśród owoców wyróżniają się śliwki, kiwi i awokado.