Większość miast w okolicach Warszawy rezygnuje z miejskich zabaw sylwestrowych

W Warszawie nie odbędzie się miejski sylwester. Jedyny pokaz fajerwerków w okolicach stolicy będzie miał miejsce w Otwocku. Natomiast Grodzisk Mazowiecki zaprasza na pokaz sztucznych ogni. Pozostałe miasta w "stołecznym obwarzanku" zrezygnowały z noworocznej fiesty.

Zamiast hucznej zabawy sylwestrowej stołeczny ratusz planuje pokaz świetlny na Pałacu Kultury i Nauki. W większości miast w okolicach stolicy samorządy również zrezygnowały z miejskich zabaw noworocznych. Wyjątkiem jest Otwock, którego władze zapraszają w sylwestra od godziny 21 na wspólną zabawę oraz Grodzisk Mazowiecki, który o północy organizuje pokaz ogni sztucznych.

Na mieszkańców Otwocka na ulicy Andriollego przy Skwerze 7. Pułku Ułanów czekają atrakcje: pokaz samby brazylijskiej, konkurs z nagrodami, koncert zespołu Out of Control z Moniką Pilarczyk, uczestniczką programu The Voice of Poland oraz występ DJ'a, "który zagra hity wszech czasów". A nadejście Nowego Roku uświetni pokaz fajerwerków.

Grodzisk Mazowiecki zaprasza o północy - jak przekazała Marta Kowalczyk z biura kultury - na "pokaz +cichych+ ogni sztucznych, który jest reakcją na liczne postulaty mieszkańców mających na uwadze dobro zwierząt, po czym burmistrz złoży wszystkim noworoczne życzenia".

"Dla osób chcących spędzić wieczór sylwestrowy w kinie, o godzinie 22 odbędzie się specjalny przedpremierowy pokaz filmu +Koniec świata, czyli kogel mogel 4+, po którym widzowie zostaną poczęstowani lampką szampana oraz zostaną zaproszeni na wspomniany wcześniej pokaz cichych ogni sztucznych" - dodała Kowalczyk.

Miejskich sylwestrów nie organizują m.in.: Wołomin, Legionowo, Ząbki, Piaseczno, Błonie, Karczew, Piastów, Sulejówek, Marki, Góra Kalwaria i Pruszków. W większości przypadków powodem jest utrzymujący się wysoki wskaźnik zachorowań na COVID-19.