Wielka Brytania: Minister obrony: Broń dla Ukrainy redukuje rosyjską przewagę artyleryjską

Rosja ma przewagę artyleryjską nad Ukrainą, w niektórych miejscach wynoszącą nawet 20:1, ale broń przekazywana Ukraińcom broń pozwoli im na znaczące postępy na wschodzie kraju - ocenił w czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Wallace, zapytany po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli przez stację Sky News, czy uważa, że sojusznicy dają Ukrainie wystarczająco dużo broni, aby była w stanie wygrać wojnę, odparł: "Tak. Myślę, że Ukraińcy mają i w ciągu najbliższych kilku tygodni będą mieli w rękach broń, która pozwoli im poczynić znaczące postępy na wschodzie kraju lub obronić takie miejsca jak Odessa".

Ujawnił on, że na Ukrainę zaczynają docierać "dziesiątki, jeśli nie setki" pocisków przeciwokrętowych, które mają pomóc temu krajowi w obronie przed rosyjskimi okrętami wojennymi.

Zaznaczył jednak, że w zachodniej pomocy nie chodzi tylko o przekazywaną broń, ale kluczowe jest również szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie użycia tej bardziej skomplikowanej broni ciężkiej. "Nie chodzi tylko o listę zakupów. Trzeba mieć składniki - książkę kucharską, aby zrobić z tego posiłek, a my możemy w tym pomóc" - porównał Wallace.

"Myślę, że rozwój sytuacji będzie znacznie bardziej nieprzyjazny dla sił rosyjskich. Będzie im trudniej robić to, co chcą robić. Kolejne ważne pytanie brzmi: czy Ukraińcy będą w stanie ich odepchnąć lub wypchnąć z kraju, ale tylko czas to pokaże" - dodał minister obrony.