Wielka Brytania: Ukraińscy marynarze uczą się obsługi podwodnych dronów do rozminowywania

Kilkunastu ukraińskich marynarzy przechodzi w jednej z baz Royal Navy na południu Anglii szkolenie w zakresie obsługi podwodnych dronów do rozminowywania - poinformowała w sobotę stacja Sky News. Ukraina otrzyma od Wielkiej Brytanii i USA sześć takich dronów.

Podwodne drony do rozminowywania będą używane przez ukraińską marynarkę wojenną do usuwania min rozmieszczonych przez rosyjskie siły na Morzu Czarnym. Ładunki wybuchowe utrudniają żeglugę na tym akwenie. Na początku sierpnia, po zniesieniu rosyjskiej blokady morskiej, Ukraina mogła wznowić eksport zboża, ale ze względu na obecność min odbywa się on bardzo powoli.

"W tej chwili ważne jest, aby te statki handlowe mogły wpływać i wypływać. I dlatego kluczowe znaczenie ma to, by ukraińska marynarka była w stanie sama prowadzić przeszukiwania dna morskiego i dokładnie stwierdzać, gdzie znajduje się zagrożenie" - powiedział Sky News Sean Heaton, dowódca grupy nurków Royal Navy, która wraz członkami amerykańskiej Szóstej Floty prowadzi trzytygodniowe szkolenie dla ukraińskich marynarzy. Jak dodał, są oni niesamowicie zmotywowani i szybko się uczą.

"Nie można dopuścić do tego, by powiodły się cyniczne próby Rosji, żądającej okupu za światowe dostawy żywności. Ten kluczowy sprzęt i szkolenia pomogą Ukrainie uczynić swoje wody bezpiecznymi, umożliwiając płynny przepływ zboża do (różnych krajów) świata. Wspieramy siły zbrojne Ukrainy w obronie swojego wybrzeża i portów" - oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace.