Wielka mobilizacja: Prezes Kaczyński i premier Morawiecki jadą do Katowic

W niedzielę w stolicy aglomeracji śląskiej odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. - Będzie to typowa konwencja mobilizacyjna dla struktur partii i sympatyków PiS w całej Polsce - zapowiadał na antenie TVP rzecznik partii.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się punktualnie w południe w Katowickim Spodku. Będzie to typowa konwencja mobilizacyjna dla struktur partii i sympatyków PiS w całej Polsce - zapowiadał na antenie TVP rzecznik partii z kolei Jarosław Kaczyński kilka dni temu mówi, ze obecność podczas niedzielnej konwencji to obowiązek, każdego kto chce zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach.

- Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam- i to jest obowiązek każdego kto chce tak naprawę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być - mówił Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji w "Spodku" wystąpią czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w TVP1, co PiS zaprezentuje podczas niedzielnej konwencji, odparł: "Ostatnia prosta. My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, w związku z tym nie spodziewajmy się tam typowo kwestii programowych. One będą podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce".

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.