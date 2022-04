Wielkanocne śniadania dla potrzebujących i samotnych w Trójmieście

W Trójmieście zostaną zorganizowane uroczyste śniadania wielkanocne dla samotnych i potrzebujących. W Sopocie do wspólnego stołu będzie mogło zasiąść 300 osób. W Gdyni - w sali gimnastycznej - nawet 500.

W Sopocie śniadanie dla osób samotnych i potrzebujących zostanie zorganizowane w przeddzień Wielkanocy. W Wielką Sobotę o godz. 9, w sopockiej siedzibie Caritas Archidiecezji Gdańskiej, przy Al. Niepodległości 778 będzie mogło spotkać się nawet 300 osób.

"W tym roku bardzo smaczny, sycący żurek z białą kiełbasą i jajkami wydawany będzie na powietrzu, na wewnętrznym dziedzińcu. Oprócz ciepłej strawy uczestnicy śniadania otrzymają paczki: jedną z świątecznymi produktami żywnościowymi, a drugą z innymi artykułami pierwszej potrzeby" - przekazała przedstawicielka UM w Sopocie Anetta Konopacka.

W Gdańsku zostaną zorganizowane dwa śniadania dla osób samotnych i potrzebujących. Pierwsze, podobnie jak w Sopocie, zostanie zorganizowane w Wielką Sobotę. Śniadanie, które rozpocznie się w południe przy ul. Szerokiej obok kościoła św. Mikołaja, przygotowują restauratorzy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy (PIGRiH).

"Przygotujemy to, co powinno się znaleźć na stole wielkanocnym m.in. żurek, bigos, białą kiełbasę, ciasta. Ugotujemy na twardo półtora tysiąca jaj. Będzie też ponad 500 paczek żywnościowych. Co roku bywa na naszym spotkaniu kilkaset osób" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PIGRiH Piotr Dzik.

Drugie, gdańskie wielkanocne śniadanie, odbędzie się w niedzielę o godz. 8 na Placu Ojców Dominikanów przy kościele św. Mikołaja. Uroczystość jest przygotowywana przez Kuchnię św. Mikołaja, działającą przy Duszpasterstwie Akademickim "Górka".

"W tym roku chcemy zorganizować spotkanie, na którym wspólnie z naszymi gośćmi będziemy świętować Zmartwychwstanie i zjemy śniadanie w Głównym Mieście, przy ulicy Świętojańskiej. Planujemy również utworzenie 650 paczek z rzeczami codziennego użytku, które zostaną przekazane do ośrodków pomocy, takich jak schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, placówki wspierające uchodźców czy domy samotnych matek, podczas Świąt Wielkanocnych" - powiedzieli cytowani w komunikacie organizatorzy z Duszpasterstwa Akademickiego "Górka".

W Gdyni śniadanie wielkanocne odbędzie się w niedzielę, o godz. 8 w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54. We wspólnym świętowaniu udział będzie mogło wziąć nawet 500 osób.

"Na wielkanocnym stole pojawią się tradycyjne świąteczne potrawy - żurek, biała kiełbasa, jajka, pasztet czy bigos, a także wielkanocne ciasta. Gościom śniadania wręczone zostaną również wielkanocne dary. Każdy potrzebujący otrzyma paczkę, która dodatkowo osłodzi mu świąteczny czas. Znajdą się w niej najpotrzebniejsze produkty spożywcze oraz potrawy kojarzące się z czasem Wielkanocy. To m.in. żurek czy pasztet, a także słodycze, ser, makaron oraz konserwy rybne i mięsne" - przekazała rzeczniczka UM w Gdyni Agata Grzegorczyk.