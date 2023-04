Wielkanocne życzenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla czytelników "Gazety Polskiej"

Niech pamięć o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przyniesie państwu wewnętrzną siłę i spokój ducha, abyśmy zjednoczeni jako naród, jako obywatele RP mogli wspólnie przezwyciężać trudności, jakie stawia przed nami współczesny świat – napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w wielkanocnych życzeniach dla czytelników "Gazety Polskiej".

"Szanowni Państwo - Czytelnicy +Gazety Polskiej+! Proszę przyjąć moje z głębi serca płynące życzenia błogosławionych świąt Wielkiejnocy oraz wszelkich Łask Bożych. Niech pamięć o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przyniesie państwu wewnętrzną siłę i spokój ducha, abyśmy zjednoczeni jako naród, jako obywatele Rzeczypospolitej mogli wspólnie przezwyciężać trudności, jakie stawia przed nami współczesny świat" - napisał prezes PiS w życzeniach zamieszczonych w środowym numerze "Gazety Polskiej".

"Życzę Polsce, aby waśnie i spory gasły nie tylko w czasie Wielkiego Tygodnia, lecz także na co dzień, gdyż nasza Ojczyzna jak nigdy przedtem potrzebuje solidarności i jedności. Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości - pisał w liście do Polskiego Episkopatu Święty Jan Paweł II. Kierując się słowami Wielkiego Papieża Polaka pragnę także życzyć państwu, by Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełniły państwa wiarą i nadzieją, że dobro ponownie przezwycięży zło oraz że nastanie zwycięski dla Ukrainy pokój, który pozwoli naszemu regionowi Europy bezpiecznie się rozwijać, a jego mieszkańcom z optymizmem patrzeć w przyszłość" - podkreślił Kaczyński.

Dziękując czytelnikom "GP" za "wieloletnie zaangażowanie na rzecz budowy wolnej, niezależnej, silnej duchem i gospodarką Polski, za jakże liczne spotkania i inicjatywy podejmowane od początku 30-letniej działalności" życzył im oraz ich bliskim "zdrowych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego".

"Niech kolejne miesiące tego roku przyniosą Państwu także jak najwięcej zadowolenia z obrotu spraw w naszej Ojczyźnie. Jeszcze raz życząc obfitości Łask Bożych, przesyłam państwu moje najserdeczniejsze pozdrowienia" - dodał.