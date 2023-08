Wielkopolscy parlamentarzyści o ew. starcie Giertycha do Senatu: nie ma takiego tematu, nie ma rekomendacji

Nie ma takiego tematu, nie ma naszej rekomendacji – mówią PAP parlamentarzyści i przedstawiciele wielkopolskich struktur PSL, Lewicy i Polski 2050 o ewentualnym starcie Romana Giertycha do Senatu.

Negocjacje ws. paktu senackiego trwają od kilku tygodni i według nieoficjalnych informacji PAP są niemal na ukończeniu. Zapadły decyzje co do kandydatów w ponad 90 na 100 senackich okręgów.

Wciąż jednak oficjalnie nie wiadomo, jaka decyzja zapadnie w kwestii Romana Giertycha. Były wicepremier i były lider Ligi Polskich Rodzin, który od 2007 roku jest poza polityką i zajmuje się działalnością adwokacką, pod koniec maja ogłosił w mediach społecznościowych, że zamierza w jesiennych wyborach kandydować do Senatu z własnego komitetu z okręgu poznańskiego. Dodał, że liczy na poparcie ugrupowań opozycyjnych, porozumiewających się w ramach paktu senackiego.

Mimo że do tej pory żadna z partii oficjalnie nie zgłosiła Romana Giertycha jako swojego kandydata, to - według informacji uzyskanych przez PAP - mecenasowi zostały przedstawione pewne propozycje startu w ramach paktu, na które byłyby skłonne zgodzić się wszystkie strony negocjacji, łącznie z Lewicą. W połowie lipca "Rzeczpospolita" podała natomiast, że nieoficjalnie dla Giertycha poszukiwane jest miejsce, z którego "mógłby się sprawdzić". Jak wskazano, okręgiem takim mógłby być Konin w Wielkopolsce.

Szef wielkopolskich struktur PSL, poseł Andrzej Grzyb powiedział we wtorek PAP, że "zupełnie nic nie wie" w sprawie ewentualnego startu Giertycha do Senatu, w tym także ewentualnego startu z Konina.

"Natomiast zdecydowanie mogę powiedzieć, że my - jako PSL - w żaden sposób nie zgłaszamy kandydatury Romana Giertycha" - zaznaczył.

Poseł w rozmowie z PAP odniósł się także do niedawnej wypowiedzi lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Polityk powiedział w programie "Rzecz o polityce", że wraz z Michałem Kobosko zgłosił Romana Giertycha na zasadzie takiej, że byłby on kandydatem niezależnym, bez wskazania przez nich okręgu, z którego miałby startować. "Położyłem oficjalnie jego nazwisko na pakcie senackim jako kandydata niezależnego" - mówił Hołownia.

Poseł Grzyb zaznaczył, że "to ze strony Polski 2050 padło takie stwierdzenie, ale też myśli, że jest duża sympatia ze strony Platformy Obywatelskiej dla tej kandydatury".

"Nie mogę w żaden sposób potwierdzić, że taka propozycja pojawiła się, bo jest i przed decyzją, ale i są tam zupełnie inne osoby brane pod uwagę" - dodał.

Poseł pytany o ewentualne szanse Giertycha, gdyby startował jako kandydat niezależny z okręgu obejmującego powiat poznański, powiedział, że wybrana z tego okręgu senator PO Jadwiga Rotnicka "ma duże szanse na powtórzenie reelekcji".

Podobnego zdania jest wielkopolski poseł Lewicy Wiesław Szczepański. Pytany o start Giertycha w ramach paktu senackiego powiedział: "nic mi na ten temat nie wiadomo".

"Wiem, że Roman Giertych rodzinne korzenie ma w Wielkopolsce. Sam mówił o tym, że chciałby z Wielkopolski startować, natomiast nie wiem, czyją miałby dostać rekomendację - bo na pewno nie Lewicy" - podkreślił.

"Wiem, że z naszej strony kandydować ma Waldemar Witkowski, natomiast miejsce nie jest jeszcze do końca znane" - dodał.

Poseł zaznaczył, że "Roman Giertych ma rozpoznawalne nazwisko, natomiast start jakiegokolwiek kandydata, który będzie kandydował jakby przeciw zjednoczonej opozycji, przeciwko kandydatowi paktu, może oznaczać, że w okręgu, który jest okręgiem z dużym poparciem PiS-u (jak np. Konin), będzie oznaczało zdobycie tego okręgu przez PiS".

Szefowa koła parlamentarnego Polski 2050, posłanka z Wielkopolski (z okręgu 37, Konin) Paulina Hennig-Kloska proszona przez PAP o komentarz do ewentualnego startu Giertycha do Senatu z tego okręgu powiedziała: "Nie ma takiego tematu. Nic mi nie wiadomo".

Z szefem struktur PO w Wielkopolsce posłem Rafałem Grupińskim nie udało się we wtorek PAP skontaktować. Wcześniej Grupiński mówił PAP, że do przedstawienia nazwisk kandydatów w ramach paktu senackiego należy poczekać do zakończenia negocjacji.

Nazwiska wszystkich kandydatów paktu senackiego - jak zapowiedział w poniedziałek europoseł Lewicy Robert Biedroń - mają zostać przedstawione tuż po ogłoszeniu terminu wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę.