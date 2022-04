Wielkopolska: IMGW ostrzega przed przymrozkami w nocy i nad ranem

W Wielkopolsce należy się spodziewać przymrozków. Temperatura może spaść do – 2 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę późnym wieczorem ostrzeżenie przed przymrozkami.

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Obowiązuje ono od godz. 00 do 7 w niedzielę we wszystkich powiatach woj. wielkopolskiego.

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 70 proc.