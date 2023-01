Wielkopolskie: 13 zarzutów, m.in. kradzieży, dla sprawcy kolizji drogowej

Do 10 lat więzienia grozi 29-latkowi, który przemocą zabrał samochód mieszkańcowi Ujścia (pow. pilski, woj. wielkopolskie), po czym spowodował kolizję. Jak się okazało mężczyzna odpowiadał również za kradzież karty bankomatowej, a właściciel pojazdu posiadał narkotyki.

Oficer prasowy pilskiej policji st. sierż. Wojciech Zeszot poinformował we wtorek, że 3 stycznia w Pile, przed przejściem dla pieszych na al. Piastów, zderzyły się dwa pojazdy. "Gdy kierujący busem zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym, na tył jego pojazdu najechał kierujący samochodem osobowym marki Audi. W momencie, gdy pokrzywdzony wyszedł z pojazdu zobaczył, jak kierowca i pasażerowie uciekają z miejsca kolizji" - opisał Zeszot.

Zaznaczył, że pilscy policjanci w ciągu kilkudziesięciu minut od kolizji dotarli do właściciela pojazdu, u którego znaleźli kilkanaście porcji marihuany oraz amfetaminy. 30-letni mieszkaniec gminy Ujście został zatrzymany, jednak jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie kierował swoim autem w chwili kolizji, ponieważ samochód miał mu zostać skradziony poprzedniego dnia wieczorem.

Zeszot wskazał, że sprawcą kolizji okazał się 29-letni mężczyzna, który był podejrzewany przez funkcjonariuszy z Ujścia o kradzież karty bankomatowej i wypłatę łącznie ponad 5 tys. zł.

"Ustalenia funkcjonariuszy się potwierdziły i 29-letni mieszkaniec gminy Ujście został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał łącznie 13 zarzutów, z czego 12 dotyczyło kradzieży karty bankomatowej oraz 11 wypłat pieniędzy z bankomatu na kwotę 5,2 tys. zł. Kolejny z nich związany był z zaborem pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, którego dokonał przy użyciu przemocy. Tym właśnie pojazdem mężczyzna później doprowadził do kolizji w centrum Piły" - opisał policjant.

Wobec 29-latka zastosowano dozór policji. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Z kolei 30-letni właściciel auta odpowie za posiadanie narkotyków, za co grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.