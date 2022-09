Wielkopolskie: 14-latki przyznały się do fałszywego alarmu bombowego; chciały „by było jak w filmie”

Policjanci z Kórnika we współpracy z policjantami z woj. pomorskiego ustalili dwie nastolatki, które przyznały się do fałszywego zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego – podała w czwartek poznańska policja. 14-latki tłumaczyły, że chciały „odwzorować film, który widziały w internecie”.

Jak przypomniała poznańska policja, zdarzenie miało miejsce pod koniec lipca tego roku w miejscowości Koninko. Po ustaleniach kryminalnych okazało się, że fałszywy alarm wywołały dwie 14-letnie mieszkanki województwa pomorskiego.

"Dziewczyny po losowo wybranym numerze, telefonicznie zawiadomiły mieszkankę Koninka k. Poznania, że w jej domu jest bomba i winna zapłacić 20 tys. złotych. W rozmowie kontynuowały, że jeśli tego nie uczyni to ładunek wybuchnie. Kobieta w trosce o bezpieczeństwo własnej rodziny zgłosiła sprawę na policję" - podano.

Funkcjonariusze z grupy pirotechnicznej sprawdzili obiekt, lecz nie znaleźli tam żadnych niebezpiecznych ładunków; okazało się, że alarm był fałszywy.

"Nastolatki przyznały się do popełnienia tego przestępstwa. Jak tłumaczyły miała być to forma żartu, ponieważ obejrzały film na jednym z popularnych mediów społecznościowych i postanowiły go odwzorować nie zważając na konsekwencje prawne" - wskazała policja.

14-latki za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem rodzinnym.