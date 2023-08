Wielkopolskie: 200 interwencji strażaków w związku z ulewnymi deszczami

Około 200 interwencji odnotowali wielkopolscy strażacy w związku z ulewnymi deszczami w regionie. Najwięcej wyjazdów było do zalań i podtopień w okolicy Poznania.

Rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej bryg. Sławomir Brandt poinformował PAP w niedzielę, po południu że strażacy wyjeżdżali do ok. 100 interwencji w okolicach Poznania. Obsługiwali też około 30 zdarzeń w okolicach Szamotuł oraz ok. 20 w okolicy Rawicza. Najczęściej interwencje dotyczyły zalanych ulic i podtopionych obiektów.

W Rawiczu zalana została kotłownia KRUS-u, strażacy wypompowywali też wodę z pomieszczeń w starostwie powiatowym. W miejscowości Krucz (pow. czarnkowsko-trzcianecki) straż pożarna była wzywana w związku przeciekaniem wody do kościoła oraz szkoły podstawowej. We Wronkach zalane zostały piwnice w klasztorze.

W Poznaniu zalana została piwnica w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w Suchym Lesie trzeba było wypompować wodę z pomieszczeń komisariatu policji.