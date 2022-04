Wielkopolskie: 4 czerwca odbędzie się XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000

Po przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku znów w tradycyjnej formie – na Polach Lednickich - odbędzie się XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000. Hasłem tegorocznego Spotkania będą słowa „Na krańce świata”.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. Gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą spotkań w Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

W ostatnich miesiącach między poznańskimi dominikanami a Stowarzyszeniem Świeckich Lednica 2000 trwał spór dotyczący m.in. umowy podpisanej z dominikanami w 2012 roku, na mocy której Stowarzyszenie prowadzi znajdujący się na Polach Lednickich ośrodek. Jak tłumaczyli na początku roku przedstawiciele stowarzyszenia, "rada poznańskiego Klasztoru Dominikanów od lipca 2021 roku zawiesiła obecność i opiekę duszpasterską Dominikanów w Ośrodku na Polach Lednickich oraz jakąkolwiek współpracę z naszym stowarzyszeniem, co skutkowało wydaniem przez Księdza Prymasa zakazu sprawowania Eucharystii i innych sakramentów w ww. miejscu. Klasztor zadeklarował wolę organizacji Spotkań Lednickich jedynie z podmiotami i osobami świeckimi zaproszonymi przez siebie do współpracy". Organizacja Spotkań w tradycyjnej formie - zapoczątkowanej przez o. Jana Górę - stanęła więc pod znakiem zapytania.

Jednak, jak powiedział PAP sekretarz i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Lednica 2000 im. o. Jana Góry OP Andrzej Ranke, tegoroczne spotkanie nie tylko się odbędzie - i to w tradycyjnej formie na Polach Lednickich - ale i po raz kolejny zorganizowane zostanie przez i przy udziale Stowarzyszenia Lednica 2000.

"Z wielką radością zapraszamy wszystkich w pierwszą sobotę czerwca, 4 czerwca 2022 roku, na Pola Lednickie na XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem: +Na krańce świata+. Poprowadzi nas charyzmatyczny duszpasterz - dominikanin o. Tomasz Nowak. Tradycyjnie spotkamy się w miejscu chrztu Polski, by razem modlić się, śpiewać i tańczyć na chwałę Bożą, prosić o pokój na Ukrainie i całym świecie, a na zakończenie wspólnie wybrać Chrystusa, przechodząc przez Bramę-Rybę. Niech zielone Pola Lednickie znowu zapełnią się młodzieżą, która tu właśnie od lat odkrywa wiarę na nowo. Z radością i nadzieją czekamy na każdą i każdego z Was" - podkreślił.

Ranke, pytany przez PAP, czy konflikt z dominikanami został zażegany, odpowiedział, że "można powiedzieć, że obecnie jesteśmy na drodze do pełnego porozumienia".

"Pojawiły się nowe władze prowincji, nowe władze klasztoru - już jakiś czas temu - i tym władzom zależy na uporządkowaniu spraw Lednicy w sposób bardzo kompletny i konkretny - tego oczywiście nie da się zrobić z dnia na dzień, ale dzieło Lednicy i Spotkanie Lednickie jest traktowane tak poważnie, że nie można z niego zrezygnować. Mimo że jeszcze wszystkie kwestie nie są uporządkowane, to dominikanie można powiedzieć +autoryzują+ to spotkanie, które my przygotowujemy" - podkreślił.

Pytany, czy rzeczywiście wybór nowego prowincjała i przeora klasztoru rzucił nowe światło na kwestie porozumienia wskazał, że faktycznie "wprowadziło i zbudowało to nową energię" .

Dodał, że Stowarzyszenie bardzo cieszy także decyzja dominikanów, którzy zadeklarowali w ostatnich dniach, że "dla dobra wolontariuszy i pielgrzymów msze św. na Lednicy będą sprawowane w każdą niedzielę, poczynając od 8 maja br. o godzinie 11.00 przez braci z klasztoru poznańskiego".

"Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i traktujemy to jako krok, który pokazuje, że te normalne relacje związane ze współpracą, współdziałaniem i współobecnością, wspólnym zaangażowaniem w dzieło - że to może być kontynuowane. I te przygotowania teraz, jak i samo Spotkanie tez traktuje jako pewnego rodzaju miejsce czy czas zbierania doświadczeń, wspólnych doświadczeń, wspólnego wchodzenia właśnie w tę płaszczyznę normalnej współpracy" - powiedział.

Ranke zaznaczył, że szczegóły tegorocznego Spotkania zostaną podane w najbliższym czasie. Jak wskazał, "te wszystkie kwestie programowe chcemy uporządkować w pierwszej kolejności z o. Tomaszem Nowakiem i dopóki to nie zostanie domknięte nie chcemy o tym szczegółowo mówić, tym bardziej, że traktujemy o. Nowaka jako osobę ze wszech miar kompetentną, a także znaną w naszym środowisku, bo i tyle lat pracował w Poznaniu, ale i na Lednicy też nie raz już głos jego zabrzmiał".

Ranke wskazał jednak, że przed Spotkaniem tradycyjnie pojawi się nowa pieśń Siewców Lednicy nawiązująca do tegorocznego hasła. Pytany, czy na Spotkaniu pojawią się elementy nawiązujące do obecnej sytuacji na świecie, w tym wojny w Ukrainie, powiedział, że "już w zaproszeniu napisaliśmy, że będziemy się modlić o pokój w Ukrainie, i za będziemy się modlić za Ukrainę, która jest pogrążona w tym wojennym konflikcie, ale też będziemy zapraszać samych Ukraińców na Pola Lednickie".

Ranke przypomniał, że temat Ukrainy pojawił się na Lednicy już wcześniej - m.in. w 2004 roku, kiedy modlono się o pojednanie i zgodę między narodem polskim i ukraińskim. Wtedy też na Polach Lednickich tej modlitwie przewodniczył kard. Lubomyr Huzar, wieloletni zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

W ostatnich dniach oświadczenie dotyczące organizacji tegorocznego Spotkania Młodych Lednica 2000 wydali także poznańscy dominikanie. Jak podkreślili, "tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lednica 2000, odbędzie się z udziałem braci z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego pod przewodnictwem o. Tomasza Nowaka OP".

"Tak jak wielokrotnie deklarowaliśmy, spotkania lednickie są dla nas ważnym dziełem naszego współbrata, śp. o. Jana Góry OP - jak wierzymy o potencjale ewangelizacyjnym - i dlatego nadal chcemy je wspierać. Zależy nam także na tym, aby spotkania te przyciągały nadal młodych ludzi i były dla nich miejscem formacji" - podkreślono w oświadczeniu.

Wskazano także, że "dla dobra wolontariuszy i pielgrzymów msze św. na Lednicy będą sprawowane w każdą niedzielę na Lednicy, poczynając od 8 maja br. o godzinie 11.00 przez braci z klasztoru poznańskiego". W opublikowanym oświadczeniu zaznaczono także, że "zgodnie z zapowiedzią do czasu zawarcia porozumienia z zarządem Stowarzyszeniem na Lednicy nie będzie na stałe obecny duszpasterz".

"Równocześnie informujemy, że nadal prowadzimy rozmowy ze Stowarzyszeniem Lednica 2000 na temat zasad naszej współpracy na Polach Lednickich. Liczymy, zachowując nadal pragnienie prowadzenia dzieła lednickiego w pełnym wymiarze, na dalszy owocny dialog i współdziałanie na rzecz Kościoła w Polsce" - podkreślono.