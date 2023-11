Wielkopolskie: 76-letni grzybiarz odnaleziony; to już kolejny taki przypadek w regionie

Policjanci odnaleźli 76-letniego grzybiarza, który zgubił się w lesie na terenie gminy Rakoniewice (woj. wielkopolskie). To już kolejny taki przypadek w regionie.

Jak poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim, 7 listopada około godz. 15.20 oficer dyżurny otrzymał informację o tym, że w lesie na terenie gminy Rakoniewice zaginął mężczyzna. 76-latek pojechał do lasu ze swoim krewnym na grzybobranie. W pewnym momencie starszy mężczyzna zniknął. Poszukiwanie nie przyniosło to jednak zamierzonego efektu. Krewny powiadomił służby.

Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze policji, do działań zaangażowano także m.in. Wielkopolską Grupę Poszukiwawczo-Ratownicza "SIRON", Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą JRG 4 z Poznania, PSP z Grodziska Wlkp., druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grodziskiego, funkcjonariuszy Straży Leśnej z Nadleśnictwa Grodzisk. W poszukiwaniach brała udział także m.in. rodzina poszukiwanego, mieszkańcy i pies tropiący.

"Około północy został on odnaleziony przez policjantów w pobliżu miejscowości Ruchocice. Mężczyznę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała policja.

To już kolejny taki przypadek w regionie. W ostatnich dniach o poszukiwaniach zagubionych grzybiarzy informowała m.in. policja ze Złotowa i Czarnkowa.

Policjanci apelują, by przed wyjściem na grzybobranie poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będzie się przebywać. Warto także przekazać bliskim, o której godzinie zamierzamy wrócić. Należy zabrać ze sobą do lasu telefon komórkowy z dobrze naładowaną baterią.