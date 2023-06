Wielkopolskie: Akcja na jeziorze w Zaniemyślu; z powodu uszkodzonego mostu ewakuowanych ok. 60 osób

Ok. 60 osób zostało ewakuowanych w niedzielę z Wyspy Edwarda na jeziorze w Zaniemyślu (woj. wielkopolskie). Uszkodzeniu uległy dwie liny cumownicze zabezpieczające most pontonowy prowadzący na wyspę.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 13. Jak powiedział PAP dyżurny wielkopolskich strażaków, "zerwały dwie liny cumowniczych, podtrzymujących most pontonowy przy brzegu". "Most stracił tzw. sztywność i zostaliśmy poproszeni o ewakuację osób znajdujących się na Wyspie Edwarda na ląd" - dodał.

Przekazał, że "łącznie ewakuowanych zostało ok. 60 osób, w tym osoby z obsługi lokalu gastronomicznego".

Dyżurny zaznaczył, że w zdarzeniu nie było żadnych osób poszkodowanych. Na miejscu nadal są jeszcze dwa zastępy straży, które zabezpieczają miejsce.