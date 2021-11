Wielkopolskie: Akcja „Szczepię się dla Was”; medycy propagują szczepienia i wiedzę o szczepionkach

Ponad 140 lekarzy, dentystów i studentów kierunków medycznych zgłosiło się dotychczas do tegorocznej edycji akcji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej „Szczepię się dla Was”. Medycy szczepią się, teraz przeciw grypie, by dawać przykład i pokazać, jak ważne są szczepienia - nie tylko te przeciw COVID-19.

Jak przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka, Wielkopolska Izba Lekarska od dawna już propaguje szczepienia i wiedzę o szczepionkach.

"Akcję +Szczepie się dla Was+ zapoczątkowaliśmy w 2018 roku. Lekarze i lekarze dentyści WIL zaszczepili się wtedy przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio. W ten sposób zwracaliśmy uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stanowią choroby zakaźne oraz fakt, że odporność poszczepienna z czasem maleje" - podkreślił Ciupka.

W obecności kamer i dziennikarzy lekarze szczepili się jeszcze kilkukrotnie - w styczniu 2019 roku przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio. Natomiast w październiku 2019 przeciwko grypie.

"Rok 2020 przyniósł ze sobą pandemię wirusa SARS-CoV-2. Dostęp do szczepionek na grypę stał się bardzo utrudniony, w związku z czym akcja ograniczyła się do wydawania szczepionek pod koniec roku, a wszystko pod hasłem +Szczepię się dla Was - lepiej późno niż wcale!+. Wydaliśmy wtedy ponad 3000 dawek preparatu otrzymanego do dystrybucji od Ministerstwa Zdrowia" - wskazał Ciupka.

Dodał, że WIL jako samorząd lekarski wspomagał też medyków w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19. "Przy każdej okazji czerpiemy też z wiedzy znamienitego grona ekspertów, by upowszechniać rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat szczepień przeciw COVID-19" - zaznaczył.

Ciupka poinformował, że dotychczas do tegorocznej edycji akcji WIL "Szczepię się dla Was" zgłosiło się już ponad 140 lekarzy, dentystów i studentów kierunków medycznych. Obecnie prowadzone są szczepienia przeciwko grypie. W ramach akcji "Szczepię się dla Was", na bezpłatne szczepienia mogą się zapisać lekarze i lekarze dentyści aktywni zawodowo, studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów oraz seniorzy w wieku powyżej 75 lat, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 roku. Szczepienia są realizowane przy współpracy z Wojskową Przychodnią Lekarską przy ul. Szylinga w Poznaniu.

O zaletach i konieczności szczepień przekonywał także prezes ORL WIL Artur de Rosier, który podczas jednej z edycji akcji podkreślał: "Mam już dość słuchania tego, że szczepienia szkodzą. Chcemy powiedzieć jako lekarze, że szczepienia są niezbędne, dać przykład i kolegom, i społeczeństwu".