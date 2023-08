Wielkopolskie: Alerty drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem i trąbami powietrznymi na południu regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem, jakie w nocy z soboty na niedzielę mogą wystąpić na południu woj. wielkopolskiego. Synoptycy ostrzegają również przed możliwym wystąpieniem trąb powietrznych.

IMGW odwołał wcześniejsze ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi opadami deszczu, gradu i burzami, jakie w niedzielę w nocy miały wystąpić na obszarze sześciu powiatów na południu regionu. Jednocześnie synoptycy wydali dwa nowe alerty.

Dla obszaru powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego i miasta Kalisza wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Według prognoz w niedzielę od godz. 3 w nocy do godz. 11 wystąpią tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 40 mm do 55 mm - oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 115 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Synoptycy ostrzegają, że mogą też powstać trąby powietrzne.

Z kolei dla powiatu kępińskiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Według synoptyków od godz. 23 w sobotę do godz. 7 rano w niedzielę wystąpią tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu i trąby powietrzne.

Trzeci stopnień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. W przypadku wydania tego typu alertów IMGW zaleca zachowanie najwyższej ostrożności oraz częste śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. "Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - apeluje IMGW.

Z kolei alerty drugiego stopnia oznaczają, iż mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.