Wielkopolskie: Areszt dla 40-latka za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoim ojcem

Na trzy miesiące do aresztu trafił 40-letni mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Białośliwia (woj. wielkopolskie) tuż po awanturze domowej. Mężczyzna odpowie za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoim ojcem. Sprawca obrażał, poniżał i uderzał pięścią w twarz pokrzywdzonego.

Jak poinformowała w czwartek sierż. Magdalena Mróz z KPP w Pile, kilka dni temu policjanci z Posterunku Policji w Białośliwiu interweniowali w związku z awanturą domową.

"Z relacji pokrzywdzonego 70-letniego mężczyzny wynikało, że jego syn bez powodu wszczął kłótnię, w trakcie której popychał, kopał, uderzał, a nawet wepchnął seniora do zagłębienia w ziemi. Doprowadziło to do powstania widocznych i otwartych ran na ciele poszkodowanego. Obecny na miejscu wnuk pokrzywdzonego dodał, że nie była to sytuacja incydentalna, a stosowana przemoc trwa już od dłuższego czasu" - zaznaczyła Mróz.

Dodała, że w związku z podejrzeniem stosowania przemocy nad swoim ojcem oraz koniecznością odizolowania agresora 40-letni mieszkaniec gminy Białośliwie został zatrzymany. Mężczyzna został przebadany na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu; badanie wykazało ponad dwa promile.

Mróz wskazała, że wykonane przez policjantów czynności pozwoliły ustalić, że mężczyzna od ponad dwóch lat, gdy był pod wpływem substancji psychoaktywnych znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem.

Z uwagi na konieczność objęcia wsparciem i pomocą pokrzywdzonego policjanci wdrożyli w rodzinie procedurę Niebieskiej Karty. Decyzją Sądu Rejonowego w Chodzieży 40-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia.